Aitana y Miguel Bernardeau confiesan cómo se conocieron: "La primera cita fue un desastre"

El Homiguero recibía en la noche de este miércoles 30 de noviembre a la cantante Aitana y al actor Miguel Bernardeau para presentar La última, la nueva serie que protagonizan y que llega a Disney + el próximo 2 de diciembre. La ficción cuenta la relación entre los dos protagonistas y gira alrededor de sus dificultades para lograr sus sueños.

Es la primera vez que Aitana se enfrenta a un proyecto interpretativo, y asegura que está "muy nerviosa" por la opinión de la audiencia. "Tengo el añadido de que es la primera vez como actriz, nunca había estado en una premiere. Lo he disfrutado mucho, me quedo con el proceso de estos cuatro meses de grabación", confesaba la catalana.

Por su parte, Miguel ha querido comenzar su intervención en El Hormiguero recordando una anécdota: "He venido aquí con mi madre, Ana Duato, y con Imanol. Recuerdo que me senté arriba y luego estuve mirando el plató".

El presentador les ha querido preguntar cómo se tomaron la llegada de este proyecto laboral siendo pareja sentimental, ya que los personajes también viven un romance. "Fue complicado. No somos muy de hablar de nuestra vida privada. Nos comentaron la idea en una comida pero así en tono de broma y al tiempo nos dieron un guion. Cuando se fueron uniendo personas al proyecto, no nos planteamos decir que no. Hemos sabido separar lo personal de lo profesional", comentaba Aitana.

Y es que la pareja de artistas es una de las más seguidas en nuestro país y su romance se siguió desde el primer momento. Aprovechando esto, el presentador ha querido conocer cómo se conocieron, algo de lo que no habían hablado tan abiertamente. "Pues en realidad fue por mi culpa", comenzaba Aitana visiblemente cortada.

"Yo estaba viendo Élite y pensé: 'Qué chico tan guay'. Me sorprendió mucho como actor porque su personaje en Élite no me gustaba al principio porque era malo, pero luego le cogí cariño, me encantó. Luego le busqué en Instagram a ver si me escribía y bueno, quedamos a cenar", confesó Aitana.

"Quedamos a cenar y el resto es historia. Estaba tan nervioso que no comí nada por primera vez en mi vida", apuntaba Miguel. "Se me cayó la copa al suelo, fue un desastre", añadía Aitana. "Era justo cuando el boom de Élite y de OT y sentí que no nos íbamos a volver a ver porque cuando salimos a la calle todo el mundo nos paró y nos fuimos corriendo".

