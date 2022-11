Pablo Alborán se confiesa en 'El Hormiguero': "Me estoy preparando para ser actor".

El Hormiguero acogía a Pablo Alborán como invitado en la noche de este martes 29 de noviembre. El cantante acudía al plató del programa de Pablo Motos para presentar su nuevo disco, La Cuarta Hoja, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 2 de diciembre.

"Es la primera vez que estoy contento totalmente con un disco, estoy muy satisfecho. Está todo como creo que debe estar", comentaba el invitado sobre su disco, que lo veía por primera vez en el plató de El Hormiguero. Además, ha confesado que el nombre del disco, La Cuarta Hoja, hace referencia a las ganas que "tenemos de encontrar el golpe de suerte".

El presentador ha querido saber si alguna vez ha tenido un golpe de suerte en su vida. "Todos los días son un golpe de suerte. El camino que estoy intentando llevar es precisamente que haya todos los días un golpe de suerte, una oportunidad", respondía Alborán.

Aprovechando este momento, el presentador le ha querido preguntar sobre su nueva actitud ante la vida después de la pandemia. "He decidido tener una vida más tranquila, voy a por el pan como siempre y hago mi vida normal. Me gusta mucho la normalidad sobre todo cuando vas a conocer gente nueva, porque cuando conoces a alguien ya tienen una idea hecha sobre ti y es una desventaja".

Una fama con la que cuenta desde hace años, aunque el invitado asegura que el éxito para él no reside en su triunfo laboral en la música, sino también en otros aspectos. "He luchado para mostrar la mejor versión de mí, pero si sale mal tengo otras cosas que me hacen feliz. La vida son otras cosas, el éxito puede ser peligroso porque no somos un número somos más que eso".

[Rayden ataca a Pablo Motos durante un concierto al cambiar la letra de una canción]

Y es que la música no es solo la única pasión en su vida, Alborán ha confesado que está estudiando para ser actor. "Me apetece mucho aprender, creo que enriquece mucho. Me va a ayudar mucho para la música", comentaba, a lo que añadía que no se decide por el género que le gustaría hacer pero que quiere que le llamen.

La reflexión que hay detrás de “La cuarta hoja”, el nuevo disco de @pabloalboran #AlboránEH pic.twitter.com/6e7Mp8QNia — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 29, 2022

Sigue los temas que te interesan