Rayden ataca a Pablo Motos durante un concierto al cambiar la letra de una canción

Hace unos días, Pablo Motos respondía desde El Hormiguero al anuncio del Ministerio de Igualdad en el que rescataban una pregunta machista que realizó en su programa a Elsa Pataky. “El Ministerio de Igualdad se ha gastado más de un millón de euros de dinero público en hacer una campaña de televisión para llamarme machista. A mí me han hecho un anuncio en la televisión. Gastarse más de un millón de euros de los españoles, estando el país como está, es indecente”, decía el comunicador el pasado jueves.

Sin embargo, no todo el mundo se ha posicionado en el lado de Pablo Motos en lo referido a esta campaña. Invitados de El Hormiguero como Virginia Maestro han criticado cómo de incómodo se sintieron en su momento. Y se han sumado terceros como el cantante Rayden, que ha cambiado la letra de una de sus canciones durante un concierto en directo para arremeter contra el presentador.

El tema que estaba interpretando era ‘Don Creíque’, y en una de sus estrofas dijo así. “No me creo ninguna palabra cuando preceden al pero, ni mucho menos si van iniciadas con un ‘yo no soy’ primero. Yo no soy machista, racista, homófobo, pero... pero luego se enfadan si les retratan, como Pablo Motos en El Hormiguero”.

Una espectadora del show subió un vídeo a sus redes sociales, y el propio Rayden se encargó de retuitearlo. “Esto no se puede borrar por copyright”, aseguraba el artista. Un dardo más hacia Pablo Motos, pues según se está denunciando, todos los tuits en los que aparecen vídeos de Pablo Motos con frases y actitudes machistas están siendo eliminados de Twitter. Según denunciaron algunos usuarios, sería la productora del espacio la que estaría denunciando las cuentas por compartir los vídeos, si bien, desde la misma aseguran que es algo automático por vulnerar los derechos de copyright.

Rayden, nuevo rostro de Antena 3

Hay que destacar que próximamente Rayden desembarcará en televisión, precisamente de la mano de Antena 3, donde se emite El Hormiguero. Y es que será asesor de la nueva temporada de La Voz Kids, el talent show presentado por Eva González. Con él se incorporarán en esta función Dani Fernández, Rosa López y La Mari de Chambao, y serán consejeros de Aitana, Sebastián Yatra, David Bisbal y Rosario.

