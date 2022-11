Jorge Pérez carga en directo contra ‘Socialité’ por asegurar que tonteaba con más mujeres

Este sábado, Jorge Pérez se convertía en el protagonista involuntario del programa Fiesta. Un día antes, la productora Unicorn Content celebraba su fiesta de Navidad, y en la misma Jorge, que está casado y es padre de cuatro hijos, se habría besado con su compañera Alba Carrillo. Una información que se dio a conocer en pleno directo y que hizo que el guardia civil se derrumbase y abandonase el programa para reunirse con su esposa.

El domingo, Socialité echó más leña al fuego. El programa rescató varios momentos en los que Jorge habría tonteado en directo con Alba Carrillo cuando coincidían en espacios como Ya es mediodía, y además, contaron con el testimonio de un examigo de Pérez que asegura que tenía fama de ser “el rey del tonteo”. Esa misma fuente contó que habría presenciado “situaciones en Cantabria y Palencia que no le dejan en muy buen lugar”.

“Alicia (la mujer de Jorge) sabe muy bien quién es su marido y lo compra así, pero eso no significa que le guste, es más, no se separa ni con agua caliente de él porque sabe cómo es”, declaraba esa misma persona al formato que este 27 de noviembre presentó María Patiño. Entre sus conquistas se mencionó, en concreto, a la dueña de un hotel de Palencia.

El tema era demasiado jugoso como para no estirarlo de nuevo en Fiesta, y el domingo se contó con la propia Alba Carrillo en el plató. La modelo explicó que no lo está pasando bien, y que Jorge es, ante todo, su amigo. “Hemos metido la pata”, lamentó la que fuese concursante de Gran Hermano VIP y Supervivientes.

Durante su entrevista, Jorge entró por teléfono, y muy afectado criticó a Socialité. “Estoy intentando recomponerme sin buscar la compasión de nadie”, contaba el guardia civil, que cree que “se estaba esperando a que fallase”.

“Veo que otros programas intentan, ahora que estoy roto, coger algo que pudieran repartirse. Que si no es la primera vez, que si Alicia se enfada conmigo cuando he ido a fiestas, cuando ella siempre me anima a ir a las fiestas”, relataba, añadiendo que no ha estado a la altura. “Me rompe tener que entender que alguien quiera beneficiarse de algo así”, lamentaba el colaborador televisivo, y aprovechó para negar que, como algunos han dicho, su matrimonio estuviese previamente en crisis. “Hasta ese tonteo que he tenido con Alba mi matrimonio era excelente”, zanjó.

