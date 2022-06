Alba Carrillo confiesa en 'Ya es mediodía' que Bertín Osborne no le parece atractivo y le "huele a rancio"

Alba Carillo es una de las colaboradoras más polémicas de la televisión, sobre todo por su disposición a decir lo que piensa sin importarle lo que piensen sus compañeros o los televidentes, y en la tarde de este martes, lo ha vuelto a hacer en Ya es mediodía, programa en el que colabora habitualmente.

Sonsoles Ónega, conductora del formato de Unicorn Content, presentaba uno de los temas del debate en la sección Fresh, el espacio dedicado a la información social, y es que existe un estudio que revela con quién tienen sueños eróticos las mujeres españolas. "Pedro Sánchez, Carlos Herrera, Bertín Osborne, Jorge Javier Vázquez, ¿qué tienen en común? Según un estudio son los protagonistas de los sueños eróticos del 75% de las mujeres españolas. En primer lugar, el presidente del Gobierno, Bertín, el segundo", explicaba la presentadora.

A la vuelta del vídeo, Alba Carrillo se encontraba indignada con el resultado del estudio, y preguntaba irónicamente en qué rango de edad y en qué lugar se ha realizado el estudio, ya que parece que no estaba muy de acuerdo. "A mí Carlos Herrera me puede parecer atractivo para la edad que tiene, pero Bertín me parece rancio, lo siento mucho. Además de ser guapo y estar bueno y todo eso, tienes que tener ciertos valores, a mí eso así que huele a rancio pues no lo trabajo".

[Alba Carrillo y su pesadilla recurrente con Feliciano López: "Que Dios dijera que seguimos estando casados"]

Un comentario que dejaba boquiabiertos a los asistentes en el plató de Mediaset, sobre todo a la presentadora que aseguraba que, para ella, sí que tenían sentido los resultados. "Tiene una voz y te partes de risa...", apuntaba la conductora sobre Bertín Osborne.

Pero Alba seguía defendiendo su teoría: "Pues para vosotros, yo me quedo con otros. Un William Levy, un Jorge Pérez que es muy interesante. Para gustos los colores. Maduros me gustan, pero un George Clooney". Además, añadía que "estaba segura" de que si salía a la calle con un micrófono, la gente pensaría como ella. "Mandadme a mí a la calle con un micrófono que yo hago entrevistas a la gente a ver si están de acuerdo".

"Te he dicho que Carlos Herrera me parece interesante y atractivo, es otro tipo de hombre, pero es que Bertín no, es que me parece rancio. No me gustan los hombres que anuncian mejillones", comentaba la expareja de Feliciano López provocando la risa de los presentes. Tras este apunte, la presentadora visiblemente incómoda decidía pasar a otro asunto.

Sigue los temas que te interesan