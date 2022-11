'Zapeando' vuelve a ganar 'MasterChef Celebrity': Lorena Castell triunfa en el talent de La 1

MasterChef Celebrity ya tiene nueva ganadora; Lorena Castell se ha convertido en la vencedora de la séptima edición del talent culinario más famoso de la televisión. La presentadora y colaboradora de televisión ha conquistado a los jueces con una elaboración y ejecución perfecta de la última prueba, pasada también por lágrimas; un menú completo, compuesto por un entrante, un plato principal y un postre, que ha demostrado con creces su evolución en el programa.

Lorena Castell toma el relevo de los últimos ganadores, Juanma Castaño y su compañero en Zapeando, Miki Nadal, siguiendo la tendencia de alternarse hombres y mujeres como vencedores del formato de Radio Televisión Española. El trofeo dorado y los 75.000 euros para donar a la ONG de elección, ya son de la catalana.

Desde el principio del concurso, Lorena lo dejó claro y así lo ha conseguido; quería llegar a la final y ganar. Su carácter arrollador y su constante trabajo la han llevado hasta lo más alto de las cocinas de MasterChef Celebrity 7, eso sí, después de pelear duro durante muchas semanas.

['MasterChef Celebrity' llega a su final: ¿ha cumplido el objetivo de audiencia marcado por TVE?]

Final de 'MasterChef Celebrity 7'.

Tal y como Castell dijo al inicio del programa, solo entraba en la cocina para calentar los tuppers de su madre, algo que ha dejado atrás con creces, demostrando en cada programa la pasión que estaba adquiriendo por la cocina. Tanto es así que se tatuó un cuchillo en su pierna como recuerdo de su paso por el programa.

Pero Lorena no deja solo buenos cocinados para la historia de MasterChef, también grandes discusiones con una de sus compañeras más polémicas del programa, Norma Duval. Aunque el mayor enfrentamiento llegaba en el cuatro programa, cuando la vedette amenazaba con abandonar por su mala relación con la ya ganadora. "Me voy. Ya está. Me voy del programa", decía Normal mientras era consolada por la propia Lorena.

A pesar de los momentos más tensos, parece que llevar el pantalón de Norma Duval durante la primera prueba de la final (seguir al Chef con Oriol Castro) le dieron toda la fuerza que necesitaba y se convirtió en la primera duelista, enfrentándose a Manu Baqueiro y venciendo en la gran final del programa.

Aunque el momento más crítico que ha sufrido la presentadora de Zapeando fue en la octava semana, cuando estuvo a punto de dejar para siempre las cocinas de MasterChef. Se encontraba en la prueba de expulsión, pero los jueces decidieron proponer a los salvados Patricia Conde, Xavier Deltell, Isabel Junot y Daniela Santiago, que salvaran por unanimidad a uno de los delantales negros. Cuando parecía que era Manu Baqueiro el elegido, Daniela se negó y finalmente Lorena se salvó, algo que adquirió todavía más importancia cuando los jueces confirmaron que si no llega a ser por la salvación habría sido la eliminada.

Lorena ha conseguido sobreponerse a sus propios límites y a la vez divertir al público y transmitir su actitud positiva frente a los problemas. Su esfuerzo ha tenido recompensa, y la mejor que hubiera podido desear. Y es que, tal y como ella misma ha dicho: "He tenido que dejar a mi hijo y mis amigos un poco de lado".

Sigue los temas que te interesan