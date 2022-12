Nicky Jam acude a una entrevista con un Rolex de 1,5 millones de euros: oro, 56 diamantes y 11 zafiros

Nicky Jam (41 años) ha sido el último gran artista en sentarse en el pódcast del joven puertorriqueño afincado en Miami, Gio Rosado (21). Este comunicador se hizo famoso hace un par de años en la red social TikTok por el curioso contenido de sus vídeos: explicaba palabra a palabra el significado de las letras de las canciones de reggaeton de sus cantantes favoritos. Entre ellos, Bad Bunny (28), Rauw Alejandro (29) y, por supuesto, su entrevistado, Nicky Jam.

De aquellas aceptaciones, a menudo difíciles de comprender al tratarse de vocablos de una zona concreto de Latinoamérica -Puerto Rico, Colombia, Cuba-, este boricua daba en sus clips, de algunos de apenas un minuto, una explicación más desarrollada de los términos, haciendo que mucha gente pudiera comprender qué querían decir los autores de himnos como: Safaera, Punto 40 o Travesuras.

Un día cualquiera, un vídeo viral de Rosado llegó hasta el iPhone de Nicky Jam y fue el creador de Hasta el amanecer el que se acercó al Gio para proponerse como entrevistado en su programa.

"Hoy tenemos al artista más grande al que he entrevistado nunca", decía Gio Rosado, con la voz entrecortada de la emoción al comienzo de su nuevo pódcast, ya disponible en YouTube. "Tu energía fue la que hizo que yo estuviera aquí. Esos vídeos que tú haces, funcionan. Me encantó tu historia porque sé que eres un chamaco humilde y yo te busqué a ti. Me tardé un poquito porque estaba de gira, pero aquí estoy", comenta Jam.

En un momento determinado de la conversación, Gio y Nicky hablan del éxito, algo a lo que este último no le da mucha importancia y lo ve como una consecuencia de su talento. Sus canciones, algunas elevadas a la categoría de himnos del reggaeton, y sus conciertos han provocado que Nicky pudiera adquirir ciertas cosas materiales al alcance de muy pocos bolsillos.

Entre ellas, varias mansiones alrededor del mundo, una isla privada, un jet -que tiene la intención de pintarlo de negro, pero que todavía no lo hace porque tendría que esperar dos meses para usarlo y ahora mismo se encuentra en plena época de trabajo- y un reloj del que EL ESPAÑOL tiene todos los detalles.

"Este reloj me costó 200.000 dólares y ahora vale 1,5 millones ahora mismo. ¿Cuánta plata le gané? Esto es un negocio. Tú puedes viajar con él para otro lado y tienes el valor en tus manos. No necesitas viajar con cash. Los relojes son un tremendo negocio", expresa el artista nacido en Boston aunque con raíces latinas.

Nicky Jam y Gio Rosado junto al Rolex del cantante.

El reloj al que se refiere no es otro que el icónico Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, conocido popularmente como Rolex Daytona Rainbow, por sus brillantes con los colores del arcoíris.

Este Rolex no es más que una resplandeciente versión del Everdose de 18 quilates. La particularidad de esta pieza de oro es que el bisel de cerámica se sustituye por un degradado de zafiros que forman los seis colores del arcoíris. De ahí que mucho lo llamen Rainbow.

La caja del reloj tiene un engaste con 56 diamantes en talla brillante. Los índices también cuentan con 11 zafiros en talla baguette. Otro distintivo estético es que los contadores del cronógrafo están hechos en cristales de oro rosa, un material que surge de la cristalización de la aleación del propio oro, haciendo que a la visión parezca una preciosa ilusión óptica, única e incluso hipnótica.

