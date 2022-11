Marta Flich se convierte en madre de una niña a los 44 años

Marta Flich se ha convertido en madre primeriza a sus 44 años de una niña. La feliz noticia la ha comunicado ella misma a través de sus redes sociales donde ha publicado una tierna imagen de su mano entrelezada con la de la pequeña. A la fotografía acompaña un escueto texto donde explica que la bebé vino al mundo este pasado miércoles 9 de noviembre, festivo en Madrid. "Berta llegó ayer miércoles 9 de noviembre después de un parto precioso y rápido. Estamos llenos de felicidad".

La presentadora del programa de Cuatro Todo es mentira y su pareja, el escritor Edu Galán, han cumplido su sueño de convertirse en padres. Fue el pasado mes de julio cuando Marta anunció publicamente la buena nueva y desde entonces hasta la recta final de su embarazo, la periodista ha estado trabajando sin descanso. "Nunca tuve dolores, molestias o malestar que me hiciera plantearme quedarme en casa. Si los hubiera tenido y controladísima por mi ginecólogo, hubiera parado. Soy muy positiva y llevo las cosas muy bien", aseguró en una entrevista.

El 17 de octubre presentó por última vez: "Felicidad absoluta, todavía me quedan unas semanitas. Ya veremos cuándo quiere salir Berta". Ahora, mientras está de baja por su reciente maternidad, es Mariló Montero (57) la persona que sustituye a Marta Flich en el formato vespertino.

Flich, durante su embarazo, confesó los miedos debido a su edad: "Tener 43 años ( ahora ya 44) añadía incertidumbre a todo: ¿podré seguir trabajando con la misma intensidad? ¿Cómo afecta dedicarme a un trabajo tan expuesto y a veces, emocional? ¿Mi cuerpo estará preparado para los cambios? Tenía tanto sueño que creía que me quedaba dormida en los programas de la noche". "Nosotras no tenemos otra forma de hacerlo. Tenemos una biología que los hombres no tienen, ellos puedes ser padres a la edad que quieran".

La comunicadora y Edu Galán se casaron en 2019 en la intimidad. El escritor de El síndrome de Woody Allen es, además de escritor, fundador de la revista Mongolia y colaborador de radio y televisión. Se conocieron a través de Arturo Pérez-Reverte (70) como han confesado en alguna ocasión. De hecho, el día que anunciaron su boda sorpresa fue con una imagen de la pareja y el escritor de El capitán Alatriste. "Lo que Pérez-Reverte ha unido que no lo separe el hombre", decía el texto.



Marta Flich en un 'photocall' en Madrid antes de dar a luz. Gtres

La valenciana tiene una extensa carrera televisiva, primero en la ficción, ya que participó en series longevas y exitosas como La que se avecina o Escenas de matrimonio. Después dio el salto a los programas de información general y en 2019 se unió al equipo de Risto Mejide (47) en Todo es mentira, donde continuará después de su baja, desarrollando su vida profesional. También ha participado en programas de radio como Por fin es lunes, de Onda Cero.

