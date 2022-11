Jennifer Aniston intentó quedarse embarazada durante años: "Recurrí a una in vitro y bebía tés chinos"

Jennifer Aniston (53 años) ha concedido una de las entrevistas más reveladoras de su vida. La actriz ha hablado por primera vez sobre la maternidad y sus intentos extenuantes por quedarse embarazada, un tema que hasta la fecha había querido guardarse para ella.

"Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles. Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro (FIV), bebiendo tés chinos, lo que fuera, estaba intentándolo todo", comienza explicando a las páginas de la revista Allure.

Unas palabras con las que ha puesto punto final a los rumores que la han perseguido desde hace casi veinte años, pues siempre que ha estado en pareja se ha tenido que enfrentar a titulares que aseguraban que estaba esperando un bebé, algo que nunca ha sido cierto.

Jennifer Aniston en la grabación de 'The Morning Show' en enero de 2020. Gtres

"Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor'. Pero, simplemente, no lo piensas. Así que aquí estoy... Y el barco ha zarpado", afirma rotunda Jennifer, refiriéndose a la posibilidad nula de quedarse embarazada. Pese a todo, es un tema que, según explica, ha logrado dejar atrás y superar, pues asegura que tiene "cero remordimientos" por no haber sido madre e incluso siente "un poco de alivio" al no tener que pensar en la posibilidad de quedarse embarazada, algo que en su caso define como "un camino muy difícil".

La protagonista de Friends confiesa también que lo peor fue tener que enfrentarse al mismo tiempo a la "historia" esgrimida por los tabloides de que "era egoísta" y que solo le importaba su carrera para especular sobre su vida personal, ante lo que ha apostillado: "Que Dios perdone a la mujer que tiene éxito y no tiene un hijo".

Jennifer Aniston y Brad Pitt en la fiesta de los Oscar del año 2000. Gtres

Recuerda además aquellas especulaciones que se propagaron tras su ruptura con Brad Pitt (58): "Y la razón por la que me dejó mi marido, por la que rompimos y acabamos nuestro matrimonio, era porque no le daba un hijo. Mentiras completas. No tengo nada que esconder sobre este asunto". Esa etapa de su vida, que describe como una de sus peores y que ubica a finales de su década de los 30 y principios de los 40, parece referirse cuando defiende que se siente más a gusto consigo misma ahora. "Por eso estoy tan agradecida con todas esas cosas de mierda que pasaron. Si no, me habría quedado siendo una persona con miedo, nervios e insegura sobre quién era. Ahora me importa un pito", afirma, en referencia a los rumores que ahora pueden acompañar a su nombre.

"He pasado muchos años protegiendo mi historia con la FIV. Soy muy protectora con esas partes de mi vida porque tengo la sensación de que hay muy poco que puedo guardarme para mí misma. El mundo crea historias que no son verdad, así que yo puedo contar la verdad. Es como si estuviera saliendo de hibernar. No tengo nada que esconder", sentencia.

