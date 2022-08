La herencia de medio millón de euros que Mila Ximénez le ha dejado a su hija: un piso y todos sus ahorros

Ha pasado un año desde la muerte de Mila Ximénez y todos los que la querían la echan de menos, especialmente su hija, que trata de pasar inadvertida en Ámsterdam, donde reside desde hace quince años. Sin embargo, una nueva noticia vuelve a ponerla en el ojo público: salen a la luz los detalles de la herencia que Alba Santana (38 años) recibió de su madre y de la que hasta ahora se conocía muy poco.

La revista Semana desvela la cantidad total a la que ascendía el legado de la mítica colaboradora televisiva. Ella siempre decía que el dinero estaba para disfrutarlo y tenía planes concretos. "Su sueño era ahorrar y retirarse e irse a vivir a Ámsterdam cerca de su hija y sus nietos pero la enfermedad no le dejó cumplir el sueño", comenta a EL ESPAÑOL alguien de su entorno. Vivía de alquiler, en una exclusiva zona de Madrid, pero también tenía alguna propiedad y bastantes ahorros en cuentas bancarias.

Algo más de medio millón de euros es lo que Alba habría recibido el 22 de diciembre de 2021, fecha en la que se ejecutó la herencia, después de liquidar el correspondiente impuesto de sucesiones. Al vivir Mila en Madrid, una de las comunidades que menos grava las herencias, sólo tuvo que pagar 1.200 euros.

Un piso y joyas de valor sentimental

Aunque a lo largo de su vida, Mila Ximénez había pasado por complicados altibajos económicos, lo cierto es que su última etapa fue fructífera y de total estabilidad. Según ha podido confirmar este periódico su sueldo por programa en Sálvame ascendía a 1.000 euros, pues era uno de los pesos pesados del equipo y también una de las que más días iba a la semana.

A esto hay que sumarle sus apariciones en Sábado Deluxe, su colaboración semanal con la revista Lecturas, su paso por Supervivientes, donde se habría embolsado más de 300.000 euros, y, por supuesto, su participación en GH Vip en 2019, donde tenía un caché aproximado de 30.000 euros semanales. Teniendo en cuenta que llegó hasta el final, quedando tercera, podría haber ganado otros 350.000 euros.

Las cuentas no fallan, en los últimos tiempos, la periodista había conseguido una buena hucha. "Ella me dijo que había pasado tantas estrecheces en sus peores momentos (tuvo que malvender hasta sus muebles para comer) que los últimos años ahorraba", asegura la misma fuente. Hizo alguna inversión, pero no le salió como hubiera esperado y esto le hizo perder dinero. En concreto alquiló una vivienda en un pueblo de Segovia con opción a compra, pero nunca llegó a concretarse esa operación, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

Su patrimonio inmobiliario constaba de dos inmuebles que compró en 2011 y 2012. Ambos en el Ensanche de Vallecas de Madrid, el primero le costó 160.000 euros y el segundo 135.000, pero éste lo vendió en 2019 por 180.000 euros. Así pues, tras su muerte, Alba habría heredado el otro que según los precios que se manejan ahora en la zona se habría revalorizado en más de un 30%.

Todo el dinero que tenía ahorrado en cuentas bancarias y el valor de las propiedades asciende a 557.525,91 euros según afirma Semana. Sin contar todos los recuerdos que Alba Santana, como heredera universal, recibió y algunas joyas de su madre: todo ello tiene un gran valor sentimental y la ayuda a tener aún más presente a Mila, a la que echa muchísimo de menos.

La joven trata de superar la pérdida de la que fue sin duda la mujer más importante de su vida rodeada de su marido y sus hijos, en Ámsterdam. Ha atravesado momentos difíciles debido a la presión mediática y el pasado mes de febrero hacía una petición pública desesperado pidiendo a los paparazzi que dejaran de seguirla.

"Desde que nací he salido en la prensa y siempre ha sido un orgullo ser hija de los padres que he tenido. He intentado ser amable y tener una buena relación con la prensa durante todos estos años. Pero en las últimas semanas ha venido prensa a Holanda para saber dónde vivo. Me crea ansiedad. Lo he dejado pasar, porque igual era solo una persona que no estaba haciendo lo correcto. No para de llamarme gente que no conozco, quieren saber cómo estoy y hasta que no lo consigan no van a parar", declaró angustiada.

