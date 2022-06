El emotivo homenaje de 'Sálvame' a Mila Ximénez un año después de su muerte

Era hace justo un año cuando Jorge Javier Vázquez, presentador de Sálvame, con una fortaleza admirable, comunicaba la noticia del fallecimiento de su compañera y amiga Mila Ximénez a los 69 años después de luchar contra un duro cáncer de pulmón. Por ello, en el aniversario de su fallecimiento, sus compañeros de Sálvame han querido rendirle un bonito y emotivo homenaje.

"Hoy es un día muy triste para todos nosotros, porque esta mañana hemos perdido a nuestra compañera Mila. Nos ha dejado para siempre. Se ha ido un referente, una mujer que siempre estará en nuestros corazones", anunciaba Vázquez el pasado 23 de junio de 2021.

En este jueves, han querido recordar estas palabras, que han emocionado a todos los colaboradores, sobre todo a María Patiño y Kiko Hernández que han aguantado con fuerza las lágrimas. "Me acuerdo perfectamente de ese día, pensábamos que no iba a haber programa. Cuando pasó eso yo estaba en la peluquería y mi primera reacción era no querer venir a trabajar. Pero Jorge Javier me llamó y me dijo que sí tenía que venir, que tenía que estar a su lado. El discurso que hizo lo enfocó como un hasta pronto, no como una despedida", apuntaba Patiño, a lo que añadía que "todavía" no se ha "hecho a la idea" de que se ha ido.

La presentadora de Sálvame Naranja ha anunciado que desde el formato de La Fábrica de la Tele han querido realizar un bonito homenaje desde uno de los lugares que más le gustaban a Mila, el restaurante La Muralla, lugar que solían frecuentar todos los colaboradores. "Allí hemos tenido muchas anécdotas y risas, es el lugar donde más se reía. El día que falleció cambiaron de dueño. Siempre nos preguntan por ella, es un lugar mágico y la vamos a recordar como a ella más le gustaba, echándonos unas risas", anunciaba la gallega.

