Concha Velasco, su primer verano en una residencia: la decisión de su hijo y su "gran alegría" como abuela

Han pasado seis meses desde que viera la luz la decisión que tomó la celebérrima Concha Velasco (82 años): ingresar en una residencia. Desde entonces, Velasco ha ido haciéndose y ubicándose a su nueva vida y cambio vital. Una vez trasladada de centro, la intérprete ha hallado su lugar idóneo en Orpea Punta Galea, como informó en exclusiva EL ESPAÑOL.

Allí, la gran dama de la escena está rodeada de amor y cuidados. Arropada por su familia y gran y diversos amigos, personales y de profesión. Llena de sosiego y plenitud, y con mucha serenidad, así vive esta etapa Concha Velasco. Y del mismo modo afronta el que está siendo su primer verano en una residencia.

"No te lo digo porque sea su amigo, Concha está muy confortable. Divinamente y, sobre todo, está cómo y dónde quiere estar", asegura la fuente consultada. En su opinión, Concha Velasco pasará todo el verano en su nuevo centro y actual hogar. No está previsto, pues, que la actriz haga algún viaje en familia por vacaciones. "Hará sus salidas y sus paseos por Madrid, pero poco más porque la salud de Concha no está para largos viajes", añade el confidente.

La intérprete Concha Velasco en una fotografía tomada en marzo de 2021. Gtres

La familia hará que este verano sea especial para Velasco: "Manuel estará al quite, como siempre, y también Paco, que le llevará a Samuel. No sabes la debilidad que ella siente por ese niño. Es su gran alegría como abuela". Este medio ha intentado ponerse en contacto con Manuel Martínez Velasco (45), el siempre amable hijo de Concha, para saber cómo afronta su madre este verano tan atípico para ella, pero en esta ocasión ha declinado, amablemente, hacer declaraciones.

Una postura o decisión que parece férrea y firme. "Es la única manera de procurarle el aislamiento y la tranquilidad que requiere Concha ahora. Sólo responderá a cuestiones puramente necesarias y que no atañen a su salud. Ya dio las explicaciones que consideró", se apostilla.

Recientemente, Velasco recibió una visita muy especial en su residencia: la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (44). Como informó este periódico, la actriz quería conocer personalmente a la líder popular, y ella no ha podido por menos que atender a la petición de la admirada actriz.

Isabel Díaz Ayuso y Concha Velasco durante su encuentro en Madrid, este mes de julio de 2022.

Ayuso se trasladó hasta la exclusiva residencia Orpea Punta Galea en la tarde del pasado lunes 18 de julio de 2022. Tras un rato de conversación, la política y la intérprete decidieron tomarse una fotografía a la que este medio ha tenido acceso.

En la instantánea se observa a la presidenta de la Comunidad de Madrid luciendo una blusa estampada en color fucsia, con cuello halter, en la que destacan pequeños lunares blancos, negros y lilas. A su lado, Concha Velasco, con un corte de pelo a lo garçon en un muy favorecedor rubio casi platino. Ambas se agarran de la mano, mientras Concha sostiene una mascarilla, por lo que se entiende que, por precaución, la llevaría en todo momento hasta el instante de la foto.

La nueva vida de Concha

A mediados del mes de febrero se conocía la información de que Concha, tras una serie de conversaciones con sus dos hijos, Manuel (45) y Francisco M. Velasco, decidía, por su bien y el de sus vástagos, irse a vivir a una residencia donde pudiera estar atendida y cuidada las 24 horas del día.

Si bien en un principio se optó por un centro ubicado cerca de la zona de Cuatro Caminos, en el corazón de la capital, dos meses después, se conocía que Concha cambiaba de residencia por una mucho más amplia, de mayor calidad y, en general, de mejores condiciones.

La artista Concha Velasco y su hijo, Manuel Martínez Velasco, por las calles de Logroño en 2021. Gtres

Este periódico, lograba poner nombre a la residencia, Orpea Punta Galea, la misma en la que Ayuso ha visitado a Concha en su sorpresa más inesperada. Tal y como consta en su página web, Orpea Punta Galea "se encuentra en un entorno único para prestar los mejores servicios a nuestros residentes. Es un centro exclusivo situado en una zona tranquila y bien comunicada con la ciudad de Madrid".

En esa línea, además, las prestaciones que ofrece son inmejorables, desde el personal especializado que atiende a Concha hasta sus enormes jardines y sus vistas a la sierra de Madrid. Según detallaron en su día a este periódico, ese motivo -la falta de espacio y amplitud-, fue el principal por el que Velasco decidiría trasladarse de centro.

Concha Velasco despidiéndose de su público en Logroño en diciembre de 2021. Gtres

Según se puede comprobar en el site, las habitaciones son amplias y luminosas, con grandes ventanales que dan a amplios y verdosos jardines. "Nuestros residentes disponen de espacios individuales y comunes perfectamente equipados, excelentes servicios residenciales y un equipo de profesionales altamente cualificados, que harán que se encuentren como en su propia casa", confían desde Orpea.

Y se añade: "Además, el centro cuenta con todas las medidas necesarias para garantizar la tranquilidad y seguridad de los residentes y de sus familiares, trabajando a diario en la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia".

