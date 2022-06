Lola Medina, madre de Nacho Palau: "Me detectaron cáncer de pulmón y otro que podía llegar al cerebro"

El pasado 1 de abril se confirmó que Nacho Palau (51 años), expareja de Miguel Bosé (66 años), se convertía en el primer concursante de Supervivientes. Días después se marchaba a Honduras y dejaba a sus hijos, Ivo y Telmo, a cargo de su madre, Lola Medina, quien se encuentra en plena recuperación de un cáncer.

"Estoy limpia del cáncer de pulmón que me detectaron y extirparon. Luego vieron un punto de otro cáncer que podía llegar al cerebro y antes de que eso ocurriera, lo cogieron a tiempo y me radiaron y ahora me han dicho que estoy limpia", expresa Lola Medina en una entrevista concedida a Diez Minutos desde Chelva, el municipio de la Comunidad Valenciana donde vive el escultor tras separarse de Miguel Bosé.

La madre de Nacho Palau todavía arrastra las consecuencias del fuerte tratamiento que recibió para erradicar la enfermedad. "Hay veces que se me va la voz, a veces no tengo ganas de nada y me tengo que tumbar o me voy de lado", cuenta Lola Medina, quien se muestra visiblemente desmejorada y con un pañuelo que cubre su cabeza en las fotografías que ilustran la entrevista.

Más allá de su estado de salud, la madre de Nacho Palau confiesa que no tiene mucho ánimo porque no puede hacer todo lo que quiere. Sin embargo, seguirá luchando por la felicidad de su hijo, quien ahora busca ganar el primer reality de su vida.

La exsuegra de Miguel Bosé también ha hablado de la relación entre el cantante, Nacho Palau y sus hijos. Medina asegura que el acuerdo al que llegó la expareja se mantiene y que Ivo, Telmo, Diego y Tadeo, se reúnen en México o en España las veces que les corresponde. En verano, de hecho, los niños que se encuentran con el intérprete de Papito, disfrutarán de unas semanas en Chelva. El artista, por su parte, estará durante unos días en Madrid. Tal y como desveló Boris Izaguirre (56) en una entrevista con EL ESPAÑOL, el músico firmará su autobiografía en la Feria del Libro celebrada en la capital.

Tras la ruptura sentimental del escultor y el cantante, los cuatro menores fueron separados en función de quién de ellos era su padre biológico. Entonces, Ivo y Telmo volaron a España, y Tadeo y Diego, los mayores, se quedaron en México con Miguel Bosé. Aunque no comparten genética ni apellidos, Nacho Palau siempre ha defendido que entre ellos existe una filiación afectiva e intencional. Lo que significa que fueron concebidos con el objetivo de vivir en un mismo entorno familiar.

En octubre de 2020, el juez desestimó la filiación de los cuatro niños debido a que la gestación subrogada es ilegal en España, sin embargo, se probó la existencia de un núcleo familiar.

