La ilusión 'secreta' que Nacho Palau deja en España y la contundente orden de Miguel Bosé a su abogado

Nacho Palau (51 años), la expareja sentimental de Miguel Bosé (65), ya se encuentra en Honduras participando en el reality Supervivientes. Este pasado jueves 21 de abril comenzaba oficialmente la nueva edición y el escultor valenciano saltaba del helicóptero con mensaje especial a su familia, sus hijos y amigos.

También debutó en el mundo catódico con el primer 'dardo envenenado' a su célebre expareja. En un momento dado de la emisión, Jorge Javier Vázquez (51) le interpeló a Palau si Bosé era, en pareja, "tan pesado como parece", a lo que el de Chelva respondió, entre carcajadas: "Un poquito sí".

Un comentario que se presupone el primero de muchos en su aventura selvática. No obstante, de lo que nunca ha hablado abiertamente Nacho Palau ante los medios es de su situación sentimental post Bosé, ni del amor en general. Sobre esta parcela, silencio sepulcral y discreción de él y de su entorno. Hasta ahora.

A EL ESPAÑOL ha llegado, en exclusiva, una información reveladora al respecto. Nacho Palau ha partido a Honduras al tiempo que "comenzaba a ilusionarse de nuevo". Así lo constata una buena fuente a este medio. Existe una persona que ha provocado que Palau "vuelva a sonreír por primera vez en mucho tiempo". Un dulce momento perfectamente compatible con su condición de hombre libre y sin compromiso.

De momento, se habla de amistad y "buen rollo". De especial química. No se deslizan mayores detalles de la identidad de esta persona, sólo que vive en Valencia y "comparten los mismos gustos". El informante se muestra prudente, pero sostiene: "Hombre, Nacho es un tío joven, atractivo y que llama la atención. Normal que se le acerquen".

Palau ha pasado años difíciles, convulsos, duros, en los que ha sufrido "lo indecible" con respecto al tema de sus hijos. Ha tenido que rehacerse desde cero, buscar trabajo y sacar adelante a los suyos, con la ayuda inestimable de su madre, Lola Medina.

Mientras que la situación judicial con Miguel Bosé continúa su curso, Nacho va dejando atrás lo peor, la negritud, y se abre paso una etapa de esperanza. Está "en uno de sus mejores momentos". Reflexiona alguien que lo aprecia mucho: "Lo mejor que le puede pasar en este momento es que el amor llegue a su vida y lo trate como se merece".

En lo que respecta a su contencioso con Miguel Bosé, se desliza, tal y como avanza Informalia, que el cantante ha pedido a su abogado que siga de cerca el concurso de Palau, por si en sus manifestaciones existe alguna lesión a su honor e imagen.

"Es una medida lógica dada la tensa situación que viven. A Miguel le da lo mismo lo que haga Nacho, pero quiere asegurarse que no se diga nada que no es porque se da por hecho que hablará, ¿no? Si no, ¿de qué?", informa alguien próximo al intérprete de Amante bandido.

La discreción de Nacho

El silencio mediático de Palau había sido su señal de identidad y modus operandi desde que rompió su relación sentimental con el célebre cantante, y los cuatro hijos que habían vivido como hermanos en México se separaron física e irremediablemente.

Ahí comenzó un proceso judicial en el que el valenciano Palau quiso que los cuatro menores fueran reconocidos legalmente como hermanos, como proyecto de vida de sus padres, pese a que los dos mayores -Diego y Tadeo- sean hijos biológicos de Miguel Bosé; y los dos menores -Ivo y Telmo-, de Palau.

En este tiempo de litigio entre la expareja -el cual tiene visos de no terminar-, sólo la madre de Palau, Lola Medina, ha hablado en los medios de comunicación para defender a su hijo y procurar la paz y unión familiar.

Sólo Palau se atrevió a conceder una demoledora entrevista en una revista el pasado mes de enero, en la que desgranó su historia "de terror" con Bosé. No obstante, la televisión se le había resistido. Hasta ahora.

EL ESPAÑOL conoció hace unos días detalles de cómo se ha orquestado esta negociación para que Palau se lance del helicóptero desde Honduras. No es la primera edición que lo tientan, pero sí la única en la que se ve "con fuerza, ilusión y seguridad", como explicó a este medio alguien que lo conoce bien.

No han sido conversaciones sencillas, tampoco las condiciones y las dudas que planteó Nacho. Al ser una persona inexperta en el mundo de la televisión y los realities, Nacho quiso cerrar un contrato "con la letra pequeña bien leída". Obviamente, consultó la oferta, se explica, con su madre Lola en primer lugar.

Nacho Palau en otra imagen de sus redes publicada el pasado 12 de mayo en el Palacio vizcondal de Chelva.

Como en otras ediciones, ella lo animó a vivir la aventura. El informante con el que se contactó hace unos días explicó que ha sido clave en su "sí" el hecho de que su guerra con Bosé esté "en un punto más tranquilo", en cuanto a su tratamiento en los medios de comunicación. Los dos hijos que viven con él en Chelva, Ivo y Telmo, están muy ilusionados con esta aventura.

Ellos y sólo ellos, los hijos, son el motivo único por el que Nacho Palau se enrola en esta aventura: ha dicho que sí a Supervivientes "para asegurar un poco más el futuro de sus hijos, Ivo y Telmo". Todo lo que gane irá destinado a ellos.

De esta declaración de alguien bien cualificado para hacerla se deduce que Nacho no quiere saber nada de la televisión más allá de esta aventura: "Tiene un trabajo muy apañao que le da una remuneración bien para vivir como él vive en Chelva, muy modestamente".

Los pequeños quedarán al cuidado de su abuela, Lola, así como de demás familia y amigos. En lo que respecta a la relación de Nacho Palau con la familia Bosé -siempre buena y afectuosa con algunos miembros-, se desliza que le han animado a la aventura selvática rostros como Palito (25) y Lucía Dominguín (64).

Palau tiene una estrategia, un objetivo claro: "Contar su historia con Miguel, hablar de su vida y de sus vivencias. Le falta hablar a él y que el público valore quién dice la verdad. No quiere hacer daño, sólo que se sepa su verdad".

Eso sí, se habla a este periódico de una suerte de cláusula: "Ha dejado claro que quiere hablar de su vida, pero no contar detalles de otros Bosé que no sean Miguel. Respeta mucho a esa familia. Tampoco quiere hablar en exceso de sus cuatro hijos. Su intimidad queda fuera del concurso".

