Miguel Bosé triunfa en la tierra de su madre: el récord que alcanza en Italia y no tiene en España

El pasado 10 de noviembre, Miguel Bosé (65 años) publicó en España su libro autobiográfico, El hijo del Capitán Trueno, el mismo título de una de sus canciones. Se trata de un texto en el que el artista relata su historia y vivencias personales que hasta entonces no habían salido a la luz. Esta semana, cuatro meses después de salir a la venta en España, las memorias del cantante han llegado a las librerías de Italia, la tierra de su madre, Lucía Bosé.

"Desde hoy, en librería, El hijo del Capitán Trueno, un pedazo de mi vida, aquello que tenía guardado. Todo tuyo", escribió Miguel Bosé el pasado martes 8 de marzo en su perfil de Instagram y en perfecto italiano, para anunciar la llegada de su texto al país transalpino. Una noticia que adelantaba casi un mes antes para aquellos que quisieran reservarlo en sus librerías de confianza. El libro también está disponible en las principales plataformas online, donde el intérprete de Amante bandido ya cuenta con algún récord.

En Amazon Italia, la autobiografía de Miguel Bosé, publicada desde el pasado 8 de marzo y valorada en 19 euros, se posiciona como un bestseller. De hecho, cuenta con la etiqueta de "el número uno más vendido". En este caso, en su formato de 'tapa dura' y en la categoría de Música Rock.

Según indica la versión italiana de la plataforma, el ranking de los 'más vendidos' -etiqueta que señala un producto como el que más ventas genera en una categoría o subcategoría concreta- se actualiza cada hora. Por ello, esta selección es un importante hito para el artista. Se trata de un récord inmediato que a día de hoy no tiene en España. Al menos, en el gigante del ecommerce.

Mientras se redacta esta noticia, en Amazon España el libro de Miguel Bosé -cuyo precio varía entre 8,54 euros y 23,36 euros, según su versión- no tiene la etiqueta de 'más vendido' en ninguno de sus formatos -Kindle, tapa dura o tapa blanda-. No obstante, cuenta con una valoración de cuatro estrellas y un sinfín de reseñas positivas por parte de sus lectores. "Fantástico", "Un libro precioso", Un 10" o "Un libro para fans y no fans", son algunos de los mensajes que se leen en la plataforma.

En el mismo hilo, el artista también ha recibido algún mensaje de un seguidor italiano que se adelantó a la llegada del texto al país transalpino y decidió leerlo en castellano. "Historia de una vida extraordinaria. Es interesante, fuerte y bonito, dependiendo del periodo o la situación", escribió un coterráneo de la fallecida Lucía Bosé, quien a pesar de vivir sus últimos años de vida en España, nunca se olvidó de su tierra ni de los orígenes de los que su hijo Miguel siempre se ha mostrado orgulloso.

Aunque en Amazon España no tiene la etiqueta de 'más vendido', El hijo del Capitán Trueno sí se ha convertido en un bestseller de Espasa, la editorial que ahora forma parte de Planeta y que ha sido la encargada de publicar las memorias del artista, quien además de contar su propia historia, "ofrece la cara menos conocida de personajes memorables".

