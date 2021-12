Descubrimos el 'hogar' de Natalia Sánchez y Marc Clotet en Argentina que cuesta 3.800 euros al mes

El pasado 26 de octubre, Natalia Sánchez (31 años) y Marc Clotet (41) anunciaron de forma inesperada en sus redes sociales su mudanza a más de 10.000 kilómetros de distancia de España. La pareja de actores reveló que, junto a sus dos hijos, Lia (2) y Neo (1), ponían rumbo a Buenos Aires: "¡Nos mudamos a Argentina! ¡Así, de un día para otro! Ya sabéis cómo es nuestro trabajo: 'vamos allá donde nos llamen'. Esta vez ha sido una serie argentina la responsable de que hayamos hecho las maletas en tiempo récord y ¡allá que vamos! Marc y yo vamos a volver a coincidir en el set y, de nuevo, fuera de España", desvelaba la actriz en su perfil de Instagram.

Desde ese día son ya 37 jornadas las que la familia Clotet Sánchez lleva viviendo en el país latinoamericano debido a los compromisos laborales de los dos actores. Así que allí han tenido que instalarse en un lugar donde pudieran estar cómodos y sentirse en su propio hogar a pesar de estar muy lejos de su tierra natal.

La familia Clotet Sánchez puso rumbo a Argentina el 26 de octubre. Redes sociales

Natalia, Marc y sus dos hijos han encontrado el alojamiento perfecto para vivir estos meses en la bella capital argentina. Según ha podido descubrir EL ESPAÑOL, se trata del hotel Recoleta Grand, de cinco estrellas y situado en el centro de la ciudad. Su lujoso y nuevo hogar en Buenos Aires cuenta con restaurante propio, centro de fitness, bar-cafetería, gran terraza y piscina exterior. El hotel "fue creado para la nueva generación de huéspedes quienes priorizan el confort, la sencillez y el estilo original. Las suites combinan diseño contemporáneo con sofisticación y eficiencia", tal y como se describe en su web oficial. La oferta del lugar destaca entre su competencia por tener habitaciones familiares, un punto que seguro que los actores tuvieron muy en cuenta a la hora de elegir su alojamiento argentino.

Los Clotet Sánchez hacen su vida en una suite perfectamente adecuada a sus necesidades. Conviven en una habitación de una superficie de 34 metros cuadrados con una capacidad máxima para dos adultos y dos niños -es decir, su familia-. La estancia cuenta con TV LED de 40 pulgadas, aire acondicionado, armarios de gran capacidad, hervidor de agua, minibar, escritorio, WiFi y caja fuerte. También posee radio despertador, cafetera Nespresso y soporte para iPod. Su baño completo incluye secador de pelo, albornoces y artículos de aseo gratuitos así como pantuflas y batas. Además, se disponen periódicos y revistas locales de forma gratuita cada día. Del mismo modo, existe recepción 24 horas, room service y servicio de organización de excursiones.

El precio de este tipo de habitación en el mencionado hotel tiene un precio de 127 euros por noche, por lo que a los actores les estaría costando alrededor de 3.800 euros al mes vivir en el lujoso alojamiento. Sin embargo, algunos complejos hoteleros ofrecen determinadas reducciones en el coste para estancias mensuales o superiores a un periodo concreto, así que, en este caso, la familia podría haberse beneficiado de estos descuentos, o mediante la ayuda de su agencia de representación en Argentina.

Natalia Sánchez y Marc Clotet están alojados en el hotel Recoleta Grand de Buenos Aires.

En ese precio no está añadido el desayuno, que se paga a 7 euros por persona y que consta de un desayuno continental o a la carta donde pueden encontrarse dulces, tostadas, frutas, lácteos varios y elaboraciones más trabajadas de artesanía local.

El hotel está cerca de varios lugares de interés, como el Museo Nacional de Bellas Artes, el teatro Colón y el Obelisco de Buenos Aires. Por lo que cuando tienen tiempo libre, la familia pasea por los alrededores de su nuevo hogar para conocer su entorno y hacer turismo por la ciudad. Además, el hospedaje también está a pocos kilómetros del aeropuerto, un punto importante para cuando regresen a España, que la actriz ha adelantado que será por Navidad.

Natalia Sánchez, en la habitación del hotel, y Marc Clotet disfrutando de la piscina de su nuevo 'hogar'. Redes sociales

A pesar de que la familia ha conseguido instalarse en un sitio cómodo y con todos los servicios a su disposición, Natalia Sánchez sí ha querido sincerarse sobre cómo han existido momentos en los que no ha resultado fácil asentarse en el nuevo destino, pero subraya que poco a poco han logrado convertirlo en su hogar. Así lo confesaba la actriz en una de sus últimas publicaciones de Instagram: "Reconozco que, desde que hemos llegado a Argentina ¡me está costando muchísimo encontrar momentos para mí! Marc está trabajando o estudiando casi todo el día y los peques están más demandantes que nunca. Pero momentos como este; recién salida de la ducha, después de darme un automasaje por todo el cuerpo con mi aceite y los peques correteando por la habitación del hotel, hacen que me sienta en casa por muy lejos que esté de ella… En realidad eso es lo que consigo cuando me dedico tiempo a mí misma… Sentirme en casa".

[Más información: Natalia Sánchez y Marc Clotet, padres de una niña llamada Lia]

Sigue los temas que te interesan