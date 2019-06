Natalia Sánchez, criticada por publicar una foto con su recién nacida en bicicleta

Natalia Sánchez (29) se ha convertido en el centro de las críticas sin ella pretenderlo. La actriz, que fue madre junto a Marc Clotet (39) de una niña prematura el pasado mes de enero, ha compartido una fotografía en su cuenta de Instagram que ha desatado la polémica en redes sociales.

En la bonita imagen la catalana aparece dando un paseo en bicicleta junto a la pequeña Lia. Porteando a la niña en una mochila para bebés y con la otra mano agarrando la bicicleta, la que fuese intérprete en Los Serrano ha recibido varios comentarios negativos, incluso algún insulto, haciendo alusión a la incompatibilidad de llevar así a la niña a la vez que pasea en bici.

Lo cierto es que las redes sociales son un escenario de críticas y ataques, sobre todo para los rostros más conocidos y que más exposición tienen en el mundo virtual: "Los niños q van en sillita en bici tienen que ir siempre con casco...menuda descerebrada llevar así a un bebé...y se creerá cool y guay!!!", comenta un usuario.

Sin embargo, hay otras personas que optan por decir lo mismo pero de una manera más educada y respetuosa: Guapa!! Solo un apunte, con todo mi amor, pero la nena la llevas muy abajo, tiene que estar más arriba, la cabecita que le puedas dar un besito💋...viva el porteo!".

Ante esta situación, y después de recibir algunos insultos fuera de lugar, Natalia se ha visto obligada a aclararlo todo. modificando su mensaje en Instagram: "Para que no haya dudas, aclaro que no avanzamos ni 1 metro y sin siquiera pedalear, en un camino vacío. No se puede portear en bici y l@s niñ@s siempre, siempre tienen que ir en sillita y con casco!", asegura.

5 meses desde el nacimiento de su hija prematura

Natalia Sánchez y su pequeña Lia.

El pasado 10 de enero, Natalia Sánchez y Marc Clotet se convertían en padres felices de una niña mucho antes de lo esperado, pasando la primera semana tras su nacimiento ingresada en el hospital. Pero tanto la madre como la pequeña supieron salir llenas de fuerza. La actriz, poco después de abandonar el centro sanitario, hizo un alegato sobre el amor tan grande que sintió tras la maternidad. "Y así, en un instante, te cambia la vida. Es increíble cómo, desde el primer momento en que la ponen en tu pecho, recién salida de dentro de ti, calentita y con el cordón aún uniendo vuestros latidos, entiendes que tu única prioridad en este mundo, es sacarla adelante por encima de todo".

"En ese mismo instante, firmas un contrato leonino con el universo donde juras que darías tu vida por esos 2'3 kilos. Y automáticamente, entras en comunión con todas las madres y padres de este mundo, valorando y admirando su labor como nunca antes", confesó Natalia en su emotiva carta.

[Más información: Natalia Sánchez desvela cómo fue el nacimiento prematuro de su hija]