Mercedes Milá muestra su apoyo público a Isabel Pantoja en 'Supervivientes'

Mercedes Milá (68 años) ha querido mostrar su apoyo público a Isabel Pantoja (62) a través de sus redes sociales. Aunque la presentadora lleva mucho tiempo alejada del universo Gran Hermano y Supervivientes, lo cierto es que ha comentado en varias ocasiones que es una fiel seguidora de estos formatos y ahora, en especial, del concurso de la tonadillera.

La presentadora ha publicado en su perfil de Instagram una fotografía de Isabel Pantoja en las playas de Honduras, donde se puede apreciar a la perfección el gran cambio físico que ha experimentado en las últimas semanas. En especial, Milá ha puntualizado el detalle de su pelo que ya se ve con algunas canas.

"Dijeron que Isabel Pantoja tendría más facilidades que los demás de Supervivientes. Que exigía tinte para su pelo, que ella tiene una imagen que preservar como artista, dijeron, dijeron... Aquí la tenéis, sobran las palabras. Su familia, Kiko Rivera (35) y Anabel Pantoja (32), deben reírse a carcajadas".



El hijo de Isabel Pantoja no ha tardado en responder a la publicación de Mercedes Milá y, de forma muy cariñosa, le ha puesto el siguiente mensaje: "Así es, ¡gracias Mercedes!", junto a un emoticono de una cara enviando un beso.

Con estas palabras, Mercedes Milá ha querido decantarse de forma clara por la artista. Un apoyo necesario ya que la tonadillera está siendo objeto de críticas por su actuación en el concurso, ya que muchos opinan que no está trabajando al mismo nivel que sus compañeros de la isla.

Criticas que incluso se reflejan en la publicación de la presentadora: "¿Qué no tiene privlegios? ¡Dios mío! Estamos viendo otro programa...", "Mercedes, no sé si estás viendo el programa, privilegios los hay y muchos, algunos se te queda la boca abierta de tan descarados que los hacen", "No me esperaba esto de ti Mercedes, sabes que no..." o "La gran superviviente es Mónica, ella se deja la piel".

