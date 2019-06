Los presentadores del tiempo de Antena 3 y Telecinco, a examen: no todos son meteorólogos

Todo informativo que se precie en la televisión termina hablando del tiempo; de las borrascas, los anticiclones, días encapotados o soleados. En todas sus franjas, los españoles se informan de las temperaturas que van a reinar. Creen en la previsión, pero también en quien se la cuenta. En lo que respecta a las dos cadenas rivales privadas, Antena 3 y Telecinco, hay un plantel de presentadores que se van turnando a lo largo de la jornada para dar el parte.

Y hablando precisamente de esos 'rostros del tiempo', cabe señalar una sustancial diferencia entre unos y otros: sus estudios académicos. Y es que, se demuestra que no todos los que se ponen al frente de la cámara para informar del clima -en este artículo se habla solo de los presentadores titulares, no de los suplentes- están realmente 'capacitados' para hacerlo.

Laura Madrueño durante uno de los informativos del tiempo de Telecinco.

Al menos, a nivel de estudios climatológicos. En otras palabras, queda patente que no todos han estudiado lo concerniente al tiempo, como meteorología, oceanografía o Ciencias Físicas. No, echando un rápido vistazo a los presentadores se aprecia claramente las diferencias 'académicas'. Mejor dicho, queda más correcto hablar de diferencias entre cadenas.

Ahí, en Antena 3 priman los meteorólogos mientras que en la cadena de Fuencarral dos de las tres 'chicas del tiempo' se caracterizan por otras aptitudes: amante de la naturaleza, reportera de televisión, o influencer de fotografía. La única presentadora que estudió meteorología oficialmente es Rosalía Fernández. Las demás, han reconocido que 'cayeron' en el tiempo por azar o sin esperarlo. JALEOS ha querido hacer un repaso por los profesionales de las cadenas privadas rivales.

En Antena 3:

1. Mercedes Martín

Mercedes Martín durante el parte en Antena 3.

Mercedes es una de las profesionales del tiempo más reconocidas de Antena 3. En lo que respecta a su formación académica, Martín se desplazó a Cádiz para estudiar oceanografía en su universidad. Además, realizó un máster de meteorología en la Universidad Complutense de Madrid.

2. Roberto Brasero

Roberto Brasero en el plató de Atresmedia.

Roberto se licenció en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Pese a esta pasión por las letras, a Roberto siempre le apasionó la meteorología y se formó en esta rama. En 2000 dio el salto a presentador del tiempo en donde alcanzó la popularidad por su particular estilo a la hora de informar. En 2005 fichó por Antena 3 para presentar la previsión meteorológica y hacerse responsable del departamento de meteorología de Antena 3, donde desde entonces sigue en el espacio El Tiempo.

3. Himar González

Himar González en pleno parte del tiempo.

Pese a que su salto a la televisión se produjo tras ser portada de la revista Sportlife, lo cierto es que González tiene tras de sí una carrera académica. Se licenció en Ciencias Físicas en la Universidad de La Laguna (Tenerife), en la especialidad de Física Aplicada y de la Atmósfera. Una oferta de Mario Picazzo (51) en Telecinco la introdujo en el mundo del tiempo... hasta la actualidad, donde es uno de los rostros más emblemáticos en Antena 3.

En Telecinco:

1. Rosalía Fernández

Rosalía Fernández, la meteoróloga de Telecinco.

Es la que se encarga del tiempo del mediodía y la única que estudió una rama relacionada con el tiempo. Rosalía Fernández es Licenciada en Ciencias Físicas. Hizo el curso del CAP para dar clase en la Universidad, ya que la enseñanza es otra de sus grandes pasiones. Llegó a Antena 3 para cuatro meses gracias a una beca que logró en quinto de Física Atmosférica. Más tarde, Picazzo la fichó y se quedó.

2. Carmen Corazzini

Carmen Corazzini durante el informativo del tiempo en Telecinco.

Estudió Periodismo y de becaria en informativos pasó a presentar el tiempo casi por casualidad. Así se lo desveló a Vanitatis: "Estaba en el sitio justo en el momento preciso. Buscaban a alguien por un cruce de presentadores y me lo propusieron a mí". Su carrera por el mundo de la televisión está plagada de intentos en diferentes ámbitos; fue reportera del programa Non Stop People, hizo un Máster de Terrorismo, es amante del cine y promociona estudios de fotografía al más puro estilo influencer.

3. Laura Madrueño

Laura Madrueño durante el tiempo en Telecinco.

Es una mujer que ha hecho de todo en la pequeña pantalla. Laura estudió Periodismo, Comunicación Audiovisual y un poco de Filosofía. Además, es escritora y amante del mundo marino y del deporte. Ella es otro claro ejemplo de que la meteorología le llegó por casualidad. "Empecé en producción, después hice un casting para deportes, luego hice un curso de locución y al final no sé si fue la suerte o el destino, pero el trabajo que hago me encanta", confesó también a la citada publicación. Sea como fuere, pese a que no estudió meteorología se encarga del tiempo de las nueve de la noche.

