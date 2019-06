Críticas a 'Viva la vida' por no saber identificar a los futbolistas de la boda de Sergio Ramos

Los colaboradores del programa no sabían identificar a los futbolistas que llegaban a la catedral de Sevilla.

El programa Viva la vida se ha levantado este domingo con gran ilusión debido a las altas audiencias que obtuvo este sábado gracias a la emisión en directo de la gran boda de Pilar Rubio (41 años) y Sergio Ramos (33). La propia presentadora Emma García (46 años) estaba entusiasmada este 15 de junio tras ser la única cadena que estaba mostrando en directo el enlace y porque fueron los primeros en enseñar a la novia con su vestido nupcial, o la llegada uno a uno de todos los invitados vip. Pero fue precisamente en este último aspecto donde se produjeron los mayores fallos por parte del equipo del programa de Telecinco.

Los colaboradores encargados de comentar el desfile de asistentes a la catedral de Sevilla y describir el ambiente de la gran boda fueron José Antonio Avilés, Diego Arrabal (48), Luis Rollán (43), Suso Álvarez (25), Isabel Rábago (44) e Ylenia Padilla (30).

Cuando comenzaron a llegar los primeros invitados conocidos, la mayoría de ellos del mundo del fútbol, la audiencia apreció la falta de conocimiento de este deporte de los tertualianos. "Este parece futbolista, ¿no? ¿Quién es?", Emma intentaba buscar respuestas en sus compañeros de sofás pero la única contestación que recibió fue la de Suso: "Yo es que no sé de fútbol, no me gusta". Y un silencio del resto.

La plantilla de colaboradores no estuvo acertada con la identificación de los invitados a la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio.

"Este es Djokovic, uno de los grandes amigos de Sergio Ramos. Sí, Djokovic, muy amigo de verdad". Diego Arrabal confundió a Mateo Kovacic (25) con Novak Djokovic (32), uno de los tenistas más importantes del mundo. Pero nadie en la mesa le corrigió. Pasaron unos minutos hasta que la presentadora corrigió el error: "Diego, que me dicen que te has confundido, no es Djokovic, es Kovacic".

La mayoría de invitados llegados del mundo del fútbol quedaron sin identificar para quienes vieron la boda a través de Viva la vida. Y las redes ardieron. "En Telecinco no tienen ni pajolera idea de fútbol y no están dando ni una", decía un tuitero. Al igual que otro gran número de usuarios que compartió memes del momento y destacaron el llamativo error del paparazzi.

