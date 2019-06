Dakota se vuelve a enfrentar con la organización de 'Supervivientes 2019'

Si hay algo que Dakota (25 años) ha demostrado con creces es que no le tiembla el pulso a la hora de decir las cosas. Durante el programa Conexión Honduras este domingo por la noche, la concursante se quejó no solo a la organización de Supervivientes sino también al presentador, Jordi González (56).

El motivo no era otro que el porqué Isabel Pantoja (62) y Omar Montes (30) tuvieron la oportunidad de dormir y pasar una noche entera con sus familiares y ella, cuando fue su padre a verla, solo pudo estar con él veinte minutos. La pregunta de Dakota no tenía ninguna respuesta pero lo cierto es que levantó al público que estaba en plató y consiguió recibir un aplauso que resonó en Honduras y por el que la joven se creció.

Jordi González y Dakota en un montaje JALEOS.

Lo cierto es que Dakota no dijo ninguna mentira, además, esta vez supo perfectamente controlar el tono y lo dijo más suave que la primera vez que hizo una queja públicamente de la organización del programa: "¿Por qué Isabel Pantoja y Omar Montes pueden estar una noche entera con sus familiares y yo estuve 20 minutos solo con mi padre? ¿Qué son, más que yo? Mi padre hizo el mismo camino que ellos" comentó la concursante a Jordi.

El presentador se quedaba sin habla porque no se esperaba para nada las palabras de la concursante, o quizás, no se esperaba que Dakota fuera capaz de hacer un argumento tan válido y que gustara tanto a todo el público del plató. El presentador solamente supo decir: "Pues la verdad es que para esa pregunta no tengo respuesta" y este comentario lo hacía entre risas para evitar quedar mal con la audiencia pero es que lo cierto es que, en las redes sociales, todo el mundo se posicionó a favor de la concursante.

