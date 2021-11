Qué fue de Javier Eneme, el compañero de Carlota Prado en 'GH Revolution' que sufrió xenofobia

El nombre de Javier Eneme (33 años) se coló en televisión sin saber que haría historia por participar en una edición de Gran Hermano, la Revolution, que estuvo marcada por el escándalo de Carlota Prado (24). Eneme se enroló en la última aventura que se ha emitido con el nombre de Gran Hermano y su versión anónima. Desde entonces, allá por 2017, la cadena de Fuencarral no ha vuelto a usar esas siglas en sus programas, alejándose así del escándalo y de aquella fuga de anunciantes que tanto dio que hablar.

Pero de aquella controversia se sabe mucho. En cambio, del protagonista de este artículo, Javier Eneme, muy poco. Abogado y bailarín, Eneme fue el cuarto expulsado y pasó cerca de 30 días en la casa. Destacó en la casa por su gran alegría y su extensa sonrisa, amén de su honda sensibilidad. No fue uno de esos concursantes que decide hacer carrera televisiva, sino que volvió a su vida normal cuando todo se acabó y no supuso ningún trauma para él. Javier sabe adaptarse a los reveses de la vida.

Javier Eneme el día de su expulsión de 'Gran Hermano Revolution'. Mediaset

Está hecho a sí mismo. "España necesita conocer a Javier Eneme porque creo que soy uno entre millones", así se vendía este ecuatoguineano afincado en Barcelona en su vídeo de presentación de GH Revolution. Por entonces tenía 29 años y, tras haber estudiado Derecho, era asesor jurídico y empresarial, pero también modelo, bailarín y participante de competiciones freestyle. En la actualidad, desarrolla una carrera artística en el mundo del hip-hop y el trap. Es un apasionado del baile; empezó en ese mundillo viendo bailar a Michael Jackson.

Lanzó su primer single a finales de 2019, una colaboración con el artista Pluto que lleva por título Trapping y que presenta a NM, su nuevo nombre artístico, un personaje escapado de un centro de salud mental donde el sistema le había encerrado por sus ideas políticas y revolucionarias. Pero antes de zambullirnos en su presente, centremos el foco en su participación en Revolution. Dentro de la casa de Guadalix, se definió a sí mismo. Una de sus características más destacadas es que le gusta ayudar a las personas, por eso estudió la carrera de Derecho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Fans Oficial Javier Eneme (@javiernmghoficial)

Se jactó de saber escuchar a los demás y empatizó muy rápidamente. Mostró una fuerte personalidad, la de un ganador nato con capacidad de liderazgo y muy familiar. Desde el principio, hizo gala de un carácter desenfadado, pero también sensibilizado con los problemas sociales. Entró en el reality show soltero y sin pareja desde hacía casi tres años. "No es que me haya portado mal pero es que estos dos últimos años han sido muy exagerados", afirmaba en su presentación. "Si no entro os vais a arrepentir toda la vida", dijo al equipo de casting.

Tuvo suerte. En el concurso, también hubo polémica por el tratamiento que recibió Eneme por parte de algunos de sus compañeros. Tanto, que SOS Racismo presentó una queja formal ante Telecinco y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por comentarios de carácter racista vertidos contra Javier Eneme de Gran Hermano Revolution. La organización denunció que durante la participación del concursante en el espacio televisivo existieron comentarios "de carácter racista" contra su persona, que fueron recogidos tras su expulsión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Fans Oficial Javier Eneme (@javiernmghoficial)

Tras su salida, tuvo lugar una entrevista dirigida por Jorge Javier Vázquez (51), conductor habitual de las galas. El presentador declaró que Eneme tenía "todo el derecho" a pronunciarse contra cualquier tipo de exabrupto que se considerase racista. Muchos de sus compañeros en la casa de Guadalix de la Sierra declararon que "el programa tiene cámaras infrarrojas para poder verle por la noche y que es la oveja negra de la casa".

Fue aquella la primera reclamación emitida por SOS Racismo al respecto de Gran Hermano. "En la última gala se empezó a utilizar en redes sociales el hashtag #Gran HermanoRacista y eso llegó a nuestro conocimiento. Creemos que debe haber una sanción. Comentarios de ese tipo no tienen cabida en la vida real y tampoco en un programa tan conocido como Gran Hermano", expuso a El Mundo Moha Gerehou, presidente de SOS Racismo Madrid. En la actualidad, Javier Eneme continúa en la música. En 2020, sacó su segundo single, Sexo, de tres que ya ha anunciado el cantante y bailarín.

[Más información: Qué fue de Mari Ángeles, la madre escudera de Aída Nizar que 'denunció' amenazas de Antonio David]

Sigue los temas que te interesan