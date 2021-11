Qué fue de Mari Ángeles, la madre escudera de Aída Nizar que 'denunció' amenazas de Antonio David

En el año 2003 una mujer llamada Aída Nizar (46 años), natural de Valladolid, se convertía en concursante de Gran Hermano 5. Su paso por el concurso fue breve, aunque muy intenso: el público la echó la segunda semana. Sin embargo, su éxito en televisión no estaba dentro de esa casa de Guadalix; su despunte estalló justo a su salida. Los programas descubrieron en ella un filón. Había nacido una estrella, entre polémicas y grescas. Crónicas Marcianas terminó por catapultarla en un olimpo del que no se apeó en años.

Más tarde vendría A tu lado, Aquí hay tomate, TNT, portadas de revistas como Interviú y escándalos diversos como cuando en 2007 fue pillada supuestamente robando en un Duty Free del aeropuerto de Barajas, en Madrid. Con el paso del tiempo, Nizar encontró su sitio en Chile y Italia, donde triunfó en varios realities.

A su lado, en sus años de máximo apogeo, ha estado siempre su madre, Mari Ángeles Delgado, su fiel escudera. Su mayor defensora y, según la opinión de muchos, su alter ego. Mari Ángeles también floreció con el éxito de su hija. Mari Ángeles Delgado era una secundaria en la ruta por las televisiones de su hija hasta que en 2011 Aída comenzó su participación en Supervivientes. Su madre era la encargada de su defensa desde plató, donde tuvo numerosos desencuentros con Jorge Javier Vázquez (51). Fue bautizada en televisión como Madre. Un día dio el salto a personaje, y se la pudo ver concursando en su primer reality, Acorralados. Tras su experiencia en varios platós de televisión, Mari Ángeles, sin miedo a nada, se lanzaba a la aventura, siendo compañera de batallas de rostros conocidos como Blanca de Borbón (62). A partir de ese momento la carrera de Marí Ángeles parecía imparable en Telecinco. La misma productora la convirtió en 2012 en colaboradora del matutino de Telecinco, Mujeres y hombres y viceversa, último programa en el que se pudo ver a la matriarca antes de ser despedida.

En la actualidad, Mari Ángeles vive alejada de la televisión, y solo sigue activa a este respecto catódico desde sus redes sociales. Su desaparición de la tele española ha venido de la mano de la de su hija Aída, la cual parece que ha encontrado su lugar profesional allende los mares. La exconcursante de Gran Hermano demandó a Telecinco por la opinión de varios colaboradores sobre su persona en programas como Sálvame, Resistiré ¿vale? o La Noria, donde se la tildó con varios adjetivos malsonantes.

La madre de Nizar también dejaba Telecinco para interponer otra demanda a la cadena por diversos insultos en sus programas de televisión. Solo reapareció de forma puntual en Telecinco cuando se convirtió en colaboradora del reality Pasaporte a la isla. Hace unos meses, su nombre volvía a la primera línea mediática gracias a su posicionamiento en contra de Antonio David Flores (45) cuando se emitió la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva. Cabe puntualizar que Flores ha tenido diversos y fuertes encontronazos en platós con Aída Nizar.

En concreto, uno muy duro tuvo lugar en Enemigos Íntimos. Una pelea que provocó que Antonio David se levantase de su silla y se encarase con Nizar, después de que esta lo llamara "padrazo". Una situación realmente tensa que provocó que varios tertulianos tuvieran que entrar en acción para evitar alguna consecuencia grave. Aquel aciago día supuso que Mari Ángeles, la madre de Aída, tuviera muy clara su animadversión hacia Flores.

La misma quedó patente poco tiempo cuando ambos coincidieron como concursantes en Acorralados de Telecinco. Un programa donde se intercambiaron reproches y en el que protagonizaron alguna que otra situación realmente conflictiva. Teniendo en cuenta su propia experiencia con Antonio David, la madre de Aída NIzar ha publicado hace poco en su cuenta de Instagram un vídeo que muchos entienden como un dardo hacia el ex guardia civil.

En dicho vídeo, narrado por ella misma, muestra imágenes de su conflicto con Flores en el citado programa de Mediaset. No solo eso, también reúne imágenes de cuando estuvo a punto de llegar a las manos con su hija. Un vídeo que compartió Delgado junto al siguiente comentario: "El peor ser: dañino, maquiavélico y maltratador. Fue mi hija la primera en decirlo, pero nadie la creyó. Eso me demuestra que la maldad nunca triunfa y que el karma existe".

Y añadía Mari Ángeles: "Yo fui una víctima de ese ser, de ese individuo que se llama Antonio David. Fui maltratada, insultada, calumniada. Fui todo y lo dije en 2011. Me acusó de que le clavé un cuchillo, de que estaba robando y le metía las cosas debajo de su colchón. Me quiso pegar y Dioni y Reche se pusieron en el medio para que no me pegara. Yo lo denuncié en 2011, pero nadie me hizo caso tampoco".

En ese punto, volvió a arremeter directamente contra Antonio David: "Es un maltratador, cínico, mentiroso, manipulador al máximo. Ya me amenazó en un programa diciendo que me iba a hacer la vida imposible en Acorralados. Me lo dijo bien claro en Salsa Rosa con los ojos de sádico que tiene, pero es que ¿nadie ha visto esos ojos, por Dios?". En esa línea, apoyó a Rocío Carrasco (44): "Toda la fuerza para ti, Rocío. Toda, cariño. Demasiado has aguantado, pero lucha, que vales mucho. Lucha para que no se salga con la suya ¿Qué más quisiera él que te hubieras matado? Y también te puedo decir las cosas que en conversaciones tenía hacia ti y que no salieron. Te odiaba y quería tu mal".

En la actualidad, Mari Ángeles, con la ayuda de su hija, ha hecho sus pinitos como embajadora de Thermomix, el popular robot de cocina capaz de todo: "Adoramos nuestra vida y adoramos Thermomix". Según se puede deducir de sus redes sociales, Madre, como se la llamaba en su época mediática, está completamente volcada en su faceta como abuela.

