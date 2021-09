Tana Rivera debuta como presidenta de las damas goyescas con un diseño de Lorenzo Caprile

Día especial para Cayetana Rivera (21 años). La joven, hija de Fran Rivera (47) y Eugenia Martínez de Irujo (52) ha debutado como presidenta de las damas goyescas, en las fiestas taurinas más importantes de Ronda (Málaga), que este año se han llevado a cabo en una sola jornada -este sábado 4 de septiembre- y que han rendido homenaje a su bisabuelo, Antonio Ordóñez, en el 70 aniversario de su alternativo.

Fran Rivera se ha encargado de que esta fiesta taurina regresara a lo grande, después de que que el pasado 2020 se tuviese que cancelar por la pandemia. Lo ha conseguido con los mejores toreros y con su primogénita como protagonista.

Tana Rivera ha debutado como presidenta de las damas goyescas. Gtres

Para la ocasión la joven ha elegido un look impecable, en el que ha destacado su espectacular diseño rojo y con volantes en el escote, del modista Lorenzo Caprile (54), quien ha seguido los patrones del siglo XVIII para confeccionar el traje. Cumpliendo con la tradición, Tana Rivera ha lucido una mantilla beige a juego con el mantón de manila con bordados en turquesa. La ha llevado sobre una peineta prendida de su pelo, recogido en moño que ha dejado al descubierto sus pendientes dorados.

De esta manera, Tana Rivera ha seguido los pasos de las grandes mujeres de su familia: sus abuelas, la duquesa de Alba -presidenta de las damas goyescas en 1974- y Carmen Ordóñez -quien desempeñó la misma función en 1980-. En una ocasión tan especial, ha estado acompañada por su padre y sus hermanos, Carmen (6) y Francisco, hijos del torero y Lourdes Montes (37).

Tana Rivera ha lucido un espectacular vestido de Lorenzo Caprile y un mantilla beige. Gtres

Quien no ha podido estar presente en este día tan importante para la familia, ha sido Cayetano Rivera (44). El diestro está convaleciente por una lesión que le ha impedido torear y vivir de cerca el debut de Tana. Él mismo lo ha lamentado con una emotiva publicación en su perfil de Instagram.

"Goyesca, cuánto siento no poder vestirme de torero. Cuánto siento no torear en el aniversario de alternativa de mi abuelo. Cuánto siento no poder brindar una faena a mi sobrina Tana Rivera, que hoy ejerce de presidenta de las damas goyescas. Cuánto siento no poder dar la vuelta al ruedo con mi hijo. Pero hoy hace 20 días que me fracturé dos costillas y no estoy como considero que debo estar para torear. ¡Mucha suerte a mis compañeros! Y espero que el año que viene pueda vivir la emoción que supone para mí torear en Ronda, mi casa", ha escrito Cayetano, quien ha recibido el apoyo de gran parte de sus seguidores. Destacan los mensajes de su mujer, Eva González (40), y su primo, José Antonio Canales Rivera (47), que le han demostrado todo su apoyo.

