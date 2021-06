4 de 10

La exnovia de Froilán ha querido captar este instante que forma parte del Camino de Santiago. A la instantánea le suceden un par de fotos más, en las que la influencer desvela algunos detalles de su travesía. "On my way to Santiago", ha escrito para describir este álbum que tanto ha gustado a sus seguidores. Son muchos los que han aprovechado para demostrarle su cariño y enviarle ánimo en este viaje.