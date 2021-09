La causa por la que Charlène de Mónaco ingresó de urgencia en el hospital: el comunicado de la Casa Real

Charlène de Mónaco (43 años) ha hecho saltar todas las alarmas por su estado de salud. Después de que el príncipe Alberto (63), asegurara el regreso de la exandadora al principado, un medio sudafricano reveló que la Princesa ingresó de urgencia este miércoles 1 de septiembre, debido a la infección de oído, nariz y garganta que padece. Sin embargo, no dio a conocer el verdadero motivo.

No fue hasta las 21:30 de este viernes 3 de septiembre, dos días después del ingreso de la sudafricana, cuando la Casa Real monegasca se pronunció acerca de este revés, desvelando la razón de la urgencia que sufrió la madre de Jacques (6) y Gabriella (6). "En la noche del 1 de septiembre, Su Alteza Serenísima, la Princesa Charlène de Mónaco, fue llevada al hospital después de desmayarse debido a complicaciones de una infección otorrinolaringológica grave. Su Alteza es seguida de cerca por su equipo médico, que comentó que su estado de salud no es preocupante", explicaron desde el principado.

Charlène y Alberto de Mónaco, durante una celebración el pasado mes de enero. Gtres

Ahora, Charlène se recupera en Sudáfrica, donde se encuentra desde el pasado mes de mayo, y esperando regresar muy pronto a Mónaco. Su vuelta, sin embargo, sigue siendo incierta. A pesar de que el príncipe Alberto, pocas horas antes de que saliera a la luz la noticia del ingreso hospitalario de la Princesa, aseguró que su mujer "está lista para volver", la prensa sudafricana recoge que la exnadadora "no viajará hasta que se hayan completado todos los procedimientos necesarios".

El último ingreso hospitalario de Charlène se produjo tres semanas después de haberse sometido a una intervención de cuatro horas y con anestesia general, a causa de la grave infección de oído, nariz y garganta que contrajo hace cuatro meses. Un complicado diagnóstico que ya la había obligado a pasar por quirófano el pasado 25 de mayo.

Cuando cayó enferma, Charlène de Mónaco se encontraba en Sudáfrica, su país natal, en un viaje oficial centrado en la conservación de la fauna salvaje y en la lucha contra la caza furtiva. Según explicó ella misma en una entrevista con el canal sudafricano News24, sufrió una infección de nariz, oído y garganta que comenzó tras haberse sometido a un levantamiento de senos paranasales e injerto óseo antes del viaje. La Princesa comentó que no se dio cuenta del problema hasta que experimentó un fuerte dolor de oídos que la obligó a visitar a un especialista.

Charlène de Mónaco junto al príncipe Alberto y sus hijos, Jacques y Gabriella, durante un acto en el principado. Gtres

Rumores de separación

Aunque la estancia de Charlène de Mónaco en Sudáfrica se ha prolongado por su importante problema de salud, su ausencia en el principado ha suscitado un sinfín de rumores sobre su supuesta separación del príncipe Alberto. Aunque ambos han intentado poner fin a estas suposiciones con una serie de mensajes e imágenes, lo cierto es que los comentarios no han mermado.

Hace unas semanas un buen amigo del Príncipe sostuvo que el anuncio de separación estaba siendo tramitado, que la ruptura era un hecho a falta de hacerse oficial: "Charlène se marchó hace cuatro meses de Mónaco para irse a Sudáfrica donde vive su familia, a pesar de lo que digan. En el Principado de Mónaco lo sabe todo el mundo. Alberto lo lleva bien, como puede". Poco después, se hizo pública una reveladora entrevista en la que la tía de Alberto, Christa Mayrhofer-Dukor, aseveró sin circunloquios: "El divorcio es inminente".

Mayrhofer-Dukor desveló a la revista italiana Oggi que el Príncipe se desahogó con ella días atrás y que le despejó cualquier tipo de duda. "Él insinuó que su matrimonio está en una etapa muy, muy difícil. Me dijo: 'Con Charlène estoy en una fase de alejamiento no solo física'", manifestó. Es más, como familiar directo y cercano, Christa no tiene duda al conocer a Alberto en la intimidad: "Si recuerdo el tono de voz de Alberto, creo que pronto se divorciarán. Los dos se han distanciado, ella sigue su propio camino, él ha elegido el suyo".

El último intento de Charlène y Alberto para mermar estos rumores de distanciamiento tuvo lugar hace unas semanas en Sudáfrica, durante una visita del Príncipe y sus hijos a la exnadadora sudafricana. La Princesa compartió en su perfil de Instagram la reunión con su familia, que viajó desde Mónaco para estar unos días a su lado. En un álbum de cinco imágenes, la exanadadora desveló su felicidad por estar con los suyos, pero preocupó a sus seguidores por su apariencia desmejorada, debido al problema de salud que sufre desde mayo.

