Alberto de Mónaco habla claro sobre el regreso de Chàrlene y desvela qué sintió al verla en Sudáfrica

Chàrlene de Mónaco (43 años) y el príncipe Alberto (63 años) llevan semanas intentando calmar los rumores acerca de su supuesto divorcio inminente. El hecho se acrecentó después de que la Princesa viajara a Sudáfrica, su país de origen, dentro de su agenda oficial para denunciar la caza furtiva y tuviera que quedarse allí debido a una infección de oídos que la obligó a pasar por quirófano por primera vez el 25 de mayo.

Han pasado ya varios meses desde entonces y los problemas de salud de Chàrlene comenzaron a preocupar al entorno palaciego y la prensa monegasca. Fue a mediados de agosto cuando volvió a someterse a otra importante operación de cuatro horas de duración y tras salir exitosa de ella parece que el optimismo al fin se apodera del ambiente familia. Al menos así lo hizo saber el propio Alberto de Mónaco después de la intervención quirúrgica. Además, el Príncipe y sus hijos decidieron ir a visitarla a Sudáfrica hace una semana en una breve escapada.

El príncipe Alberto viajó junto a sus hijos a Sudáfrica para visitar a Chárlene y animarla en su recuperación. IG @hshprincesscharlene

Este viernes, Alberto II es protagonista de la revista People, pues sorprendentemente ha concedido unas palabras en exclusiva al citado medio. En ellas, el príncipe soberano desvela que su esposa está "ansiosa" por regresar a Mónaco. Tanto es así que sin titubear el royal monegasco sentencia que "Charlène está lista para volver". Un pronóstico que sitúa la vuelta de la princesa este mismo mes: "Sé que se dijo que posiblemente sería a finales de octubre, pero eso fue antes de esta ronda más reciente de citas. Estoy bastante seguro de que podemos acortar un poco ese período de tiempo".

El hermano de Carolina de Mónaco (64) también ha expresado qué sintió al verla hace una semana y cómo fue su reencuentro en Sudáfrica: "Por supuesto, que estaba encantada de vernos y de pasar tiempo con los niños. Estaba de buen humor", detalla al citado medio. Incluso ha confesado que Chàrlene demostró sus ganas de volver a casa con una frase muy llamativa que refleja cómo ha recuperado su sentido humor tras unos duros meses: "Ella está lista. Dijo en broma que está lista para ser polizón en un barco para regresar a Europa".

Su ¿inminente? divorcio

Hace meses que el rumor de una posible separación entre Alberto de Mónaco y Charlène no hace más que coger empaque a base de testimonios que ven la luz y actos que se interpretan como irrefutables para muchos. Tampoco ha amainado precisamente el temporal el hecho de que la princesa viajara a Sudáfrica, en pro de la conservación de la fauna, para no volver al Principado hasta la fecha, alegando problemas de salud.

Las informaciones que sostienen el inminente divorcio de Chàrlene y Alberto de Mónaco son cada vez mayores. Gtres

Hace unas semanas un buen amigo del príncipe sostenía que el anuncio de separación estaba siendo tramitado, que la ruptura era un hecho a falta de hacerse oficial: "Charlène se marchó hace cuatro meses de Mónaco para irse a Sudáfrica donde vive su familia, a pesar de lo que digan. En el Principado de Mónaco lo sabe todo el mundo. Alberto lo lleva bien, como puede". Testimonios que hacen zarandear aún más las ascuas en la casa monegasca. Poco después, se hizo pública una reveladora entrevista en la que la tía de Alberto, Christa Mayrhofer-Dukor, aseveraba sin circunloquios: "El divorcio es inminente".

Mayrhofer-Dukor desveló a la revista italiana Oggi que el príncipe se desahogó con ella días atrás y que le despejó cualquier tipo de duda. "Él insinuó que su matrimonio está en una etapa muy, muy difícil. Me dijo: 'Con Charlène estoy en una fase de alejamiento no solo física'", manifestó. Es más, como familiar directo y cercano, Christa no tiene duda al conocer a Alberto en la intimidad: "Si recuerdo el tono de voz de Alberto, creo que pronto se divorciarán. Los dos se han distanciado, ella sigue su propio camino, él ha elegido el suyo".

