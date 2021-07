José Luis Moreno, la familia 'secreta' del productor: el misterio de sus tres hijos que viven en Canadá

El nombre del afamado productor José Luis Moreno (74 años) no cesa de ocupar titulares en prensa y televisión desde que el pasado martes 29 de junio fuera detenido en su casa por Boadilla del Monte (Madrid), acusado de liderar una organización criminal internacional y haber estafado, supuestamente, más de 50 millones de euros. Todo un escándalo mediático que ha zarandeado el mundo de la televisión y el corazón. Mientras se esclarece este entramado, Moreno ha sido puesto en libertad a cambio de una fianza de tres millones de euros.

En los últimos días, diversos medios de comunicación han trazado un perfil desconocido y un tanto oscuro de la figura del ventrílocuo. Supuesto mal pagador, difícil en el trato personal y profesional, malos modos con sus trabajadores, despidos improcedentes en su profesión y en su ámbito doméstico. Ahora bien, ¿quién y cómo es en realidad José Luis Moreno lejos de los focos? ¿Cómo es la vida de la persona más allá del productor televisivo? Y lo más interesante, ¿por qué solo se habla de los sobrinos de José Luis como única familia? JALEOS ha intentado dar respuesta a esas preguntas.

José Luis Moreno en una imagen de octubre de 2020. Gtres

Se conoce a los mediáticos Alberto y Laura Caballero -productores de la serie La que se avecina- y, en las últimas horas, ha salido a la luz pública su otra sobrina, Natalia Rodríguez, su mano derecha y como una hija para Moreno. También detenida. No obstante, José Luis Moreno tiene más familia, la 'secreta' para los medios e incluso para su entorno laboral. El mismo empresario ha reconocido en alguna ocasión que se casó hasta en tres ocasiones y que tiene tres hijos que viven en Canadá. Vástagos de los que casi ninguna de las fuentes consultadas por este periódico tiene datos o información. "La primera noticia que tengo, aunque no me extrañaría conociéndolo. Es un hombre que detesta hablar de su vida privada. Esa está bajo siete llaves", informa una persona que lo ha tratado durante más de 30 años.

"Jamás habló de que tuviera hijos, nunca los nombró. Solo hablaba de Alberto y Laura cuando se llevaban bien", añade otra fuente. Según la hemeroteca, José Luis se casó por primera vez con la griega Arguidula Saneanos, la hija de un multimillonario armador con la que permaneció seis años. Ella es, además, la madre de su hijo mayor, que ya tiene 44 años. Se ha publicado que su segunda mujer fue una alemana, con la que tuvo dos hijos más.

De su última mujer, y siempre según se ha recogido en prensa, también se separó. En Mi casa es la tuya deslizó sucintamente que nunca tuvo tiempo para ser un buen padre. Así hablaba para Vanity Fair su sobrino Alberto hace varios años: "Él dice que tiene tres hijos, pero vete tú a saber. ¡Su vida es un misterio absoluto! Viajaba mucho de joven, estaba solo, y era bastante guapo… Es como ahora Cristiano Ronaldo: tengo unos hijos, vamos a organizar qué necesitáis, qué os falta y ya está. Creo que no tiene mucho contacto con ellos". Su vida es un "misterio", sostiene su propio sobrino.

El productor y empresario en una imagen fechada en septiembre de 2011. Gtres

Hace un tiempo, en una entrega de premios, Moreno aseguró lo que sigue: "Tengo tres hijos y cuatro sobrinos, que son como si fueran hijos". Eso sí, se negó a desvelar sus nombres. Un conocido artista, que trabajó en varios programas producidos por Moreno, le echa un cable: "Se trata de una decisión personal que él tomó hace tiempo, la de no hablar de ese tipo de cosas". Y añade: "Mira, hemos hablado mucho y nunca me ha hablado de más familia que sus dos hermanos y sus sobrinos. Él me hablaba con admiración, sobre todo, de Natalia, a la que siempre vio como una hija".

Este medio intenta conocer detalles de alguno de sus tres hijos. Solo una última fuente consultada arroja algo de luz: "Recuerdo que una vez dijo algo de que sus hijos, o alguno de ellos, se dedicaba a los barcos, a construir barcos". Tiempo atrás, Moreno salía al paso de los rumores sobre su orientación sexual: "El mundo, por orden, por religión, por valores, ha puesto el sexo en un lugar con el que yo no estoy de acuerdo. Lo entiendo y lo respeto, pero a mí el sexo me parece una de las cosas más hermosas, más apasionantes y el motor de la vida. Sobre el sexo existe un fariseísmo que ha hecho sufrir a mucha gente que ha querido vivir con dos señoras y un señor y no se lo han permitido. Por eso, cuando una persona tiene una vida amorosa explosiva como la mía no se comprende".

Moreno junto a Vanesa Romero y su sobrino Alberto Caballero en 2007. Gtres

En esa línea, sostenía: "Una de mis grandes pasiones son los seres humanos. Y encima soy un esteta: me gusta lo bello. Así que, con la cantidad de belleza que hay en el mundo, todo lo que he podido hacer en mi vida lo he hecho". Sea como fuere, lo que parece un hecho es que sobre el productor existe un aura de misterio que nunca se ha llegado a esclarecer. La vida, el paso de los años y los negocios supuestamente poco claros han hecho que José Luis Moreno tampoco mantenga relación en la actualidad con sus sobrinos Alberto y Laura.

Poco después de conocerse la detención de José Luis Moreno, Alberto Caballero, en declaraciones a Telecinco, explicó que hace años que no tienen una relación cercana y que, incluso, han tenido un enfrentamiento legal: "Nos habían intentado estafar con un par de pagarés a nivel de la productora, de unas sociedades fantasma con las que no habíamos trabajado. Nos limitamos hace un tiempo a denunciarlo y está llevando su proceso en los tribunales, y en ese proceso estaba".

Los escándalos de Moreno

El productor sufrió un brutal ataque con violencia en 2007. Gtres

Más allá de su fama de mal pagador, de sus guerras televisivas y su desacuerdo con sus sobrinos, José Luis Moreno hace tiempo que no se apea de la polémica. En enero de 2007, acaparó los titulares de la prensa tras sufrir un robo en su mansión de Boadilla del Monte. Una banda de ciudadanos del Este asaltó su hogar con el fin de robar el dinero de la caja fuerte pero la resistencia del empresario del espectáculo provocó que resultara herido de gravedad al ser golpeado con un hacha en la cabeza.

No es la única vez que han intentado entrar a la fuerza en su casa. En marzo de 2016 hubo otro intento de robo que rápidamente fue solventado debido a las fuertes medidas de seguridad y a las cámaras de videovigilancia que Moreno colocó en su casa después del primer susto. También aparece Moreno cada año en la lista de morosos que publica Hacienda. Justamente el pasado 28 de junio volvía a figurar como deudor. Moreno acumula más de 2'6 millones de euros de deuda con Hacienda debido a los números rojos de sus estas dos empresas: a Alba Adriática, el fisco le reclama 1.041.884,83euros; y a Kulteperalia, 1.622.202,96 euros.

