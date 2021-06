La actriz Nerea Garmendia sufre un aparatoso accidente de moto

Nerea Garmendia (41 años) ha dado un buen susto a sus seguidores. La última imagen publicada en su cuenta de Instagram da respuesta a estos días en los que la actriz se encontraba más ausente de lo habitual. En la brutal imagen, un selfie disparado por ella misma, toda la atención se la llevaban las enormes heridas que ocupaban gran extensión del largo de sus piernas. Para sorpresa de todos, la intérprete contaba que había sido víctima de un desafortunado accidente de moto el pasado jueves.

Nerea ha querido compartir la historia con todo lujo de detalles: "La imprudencia de un camionero me la he zampado yo y me ha tirado al suelo (iba en moto y a muy poca velocidad, menos mal)", explicaba una de las protagonistas de Allí abajo. Para tranquilidad de sus seguidores también remarcaba que se encontraba en perfecto estado: "Estoy bien".

La mala suerte quiso que Nerea se cruzara con los obstáculos que dejó abandonados otro conductor: "Se le cayó carga del camión (la arena de las fotos) y no avisó para que la recogieran". Tras su mala experiencia, la intérprete hace un llamamiento a todos los conductores para intentar evitar este tipo de incidentes: "Por favor, si veis que se cae algún objeto, piedras o similar que pueda provocar un accidente llamad al 010 para que lo retiren".

Afortunadamente, todo ha quedado en un susto, ya que las consecuencias de este tipo de choques pueden ser devastadoras. Para despejar todo tipo de dudas, la actriz también ha dejado claro que el accidente no ha tenido gravedad y las únicas consecuencias -que no pocas- han sido las magulladuras que se aprecian en su cuerpo: "Nada roto, nada infectado, sólo un buen susto, dolorcillo en la pierna".

Nerea se ha sentido muy arropada durante esta mala experiencia y no ha querido perder la oportunidad de dar las gracias a todas las personas que han intentado ayudarla en este momento de intranquilidad. Por un lado, ha tenido unas palabras para el conductor que intentó avisar a las autoridades para que retiraran la carga vertida en la calzada, aunque sin éxito: "Uno de los testigos del accidente es quién vio q se le cayó la tierra e intentó llamar al 010 pero no le cogieron el teléfono… pero se quedó con la matrícula. [...] Desde aquí quiero darle las gracias". También ha tenido un mensaje para los sanitarios y las autoridades involucradas en el escenario en el que se vio envuelta: "Dar gracias a los sanitarios Juan y Carlos que me atendieron en la ambulancia, como a los que me curaron en el Hospital 12 de Octubre, a la policía que actuó rápidamente".

Finalmente, la actriz también ha querido dar las gracias a sus seguidores de redes sociales, que son el motivo último por el que ha publicado este post donde los ha hecho partícipes de toda la historia, y por supuesto, a sus más allegados: "A mis 3 mosqueteros que me han cuidado y no se han separado de mí ni un minuto". Para restarle algo de dramatismo al episodio, haciendo gala de una inmejorable actitud, la artista ha apuntado otra consecuencia colateral del suceso: "Me toca tercera cuarentena del año en casa…".

