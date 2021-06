Anne Igartiburu, sobre un futuro amor: "Si surge, bien, y si no, pues también bien"

Formaban una de las parejas más discretas y unidas del panorama nacional pero, tras cinco años de matrimonio y un hijo en común, Anne Igartiburu (52) y Pablo Heras-Casado (43) emprendían caminos separados a finales del año 2020, aunque su ruptura no se hizo pública hasta el pasado mes de febrero.

Centrada en su trabajo al frente de Corazón de en TVE y en sus tres hijos, la presentadora ha reaparecido este miércoles 9 de junio en la inauguración de una clínica dental en Madrid y, más sincera que nunca, ha confesado que no cierra las puertas al amor a pesar de su separación del director de orquesta, con quien sigue teniendo una relación de lo más especial en la que el respeto y el cariño sigue siendo lo más importante de todo.

Anne, ¿cómo está?

Muy bien, muy bien, gracias. Echando de menos el poder bajarme la mascarilla y sonreír, que es una herramienta muy importante para comunicar.

Parece que este tipo de eventos ya van dando luz a este año y medio que hemos pasado bastante fatídico.

Cada vez queda menos, cada vez estamos más cerca del final del túnel y yo creo que lo vamos a poder disfrutar. Lo necesita el mundo. Yo gracias a Dios no he tenido ninguna desgracia cercana, sí amigos, pero en casa todo el mundo está bien y ya mi padre está vacunado también. Me emociono y todo, tengo muchas ganas de ir a verle ya. Ahora en verano, sí. Hemos aprendido lo importante que es estar con la familia.

La vasca, durante el evento al que ha acudido hoy. Gtres

Quien no lo ha pasado muy bien en la pandemia ha sido una gran amiga suya, María del Monte, a la que ha dedicado palabras muy emotivas. ¿Cómo está ella?

Tengo que confesar que la quiero muchísimo y por eso le puse ese mensaje, pero sé poco. Sé que lo ha pasado muy mal, de hecho, cuando estuve con ella rodando estaba con su hermano recién fallecido, su mami enfermita y su hermano ingresó al poco ya. Ha sido muy delicado y bueno, es duro, es duro. Es una familia muy unida y se nos van las personas que menos imaginamos.

Hace poco ha puesto voz a una película de animación. Cuéntenos.

Espíritu indomable. Es una película animada para niños, pero para toda la familia y he puesto la voz a la protagonista, a Cora, y se estrena ahora. Estoy emocionada, he aprendido un montón. Estaba deseando hacerlo. Yo tengo una voz muy peculiar y además me apetecía. Ha sido pedirlo y ha llegado, muy bien.

Todavía tiene dos niños pequeños por lo que va a poder disfrutar.

Sí, tengo un niño de 5, una de 9 y una grande de 20 que también disfruta mucho porque yo creo que todas las películas infantiles tienen detrás un mensaje muy bonito y aprendemos mucho. Hay muchos valores ahí, sobre todo es una peli infantil de empoderamiento femenino, da mucho protagonismo a las niñas.

La conductora de 'Corazón de', junto a su expareja en el evento Acordes Solidarios en 2019. Gtres

¿eEá abierta al amor? ¿Cómo ha pasado ese primer cumpleaños sin estar casada?

Bien, además, nos vemos. Hemos celebrado todo bien así que no hay ningún problema. Eso está bien.

¿Con ganas de amor o de pasar una temporada sola?

Pues eso nunca lo sabes, la verdad. Tengo muy buena experiencia y sigo teniendo una relación muy bonita con Pablo, ¿no? Tenemos un peque y luego ya se verá. Si surge, bien, y si no, pues también bien.

¿Cómo se plantean las vacaciones de verano?

Pues voy a estar en el pueblo. Voy a ir mucho al pueblo así que esa es la idea, recuperar.

