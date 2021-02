María del Monte sorprende a Anne Igartiburu: "¿Tú qué sabes si yo estoy casada?"

Este viernes se ha emitido la segunda entrega del programa de TVE Dos parejas y un destino, en el que participan Anne Igartiburu (52), María del Monte (58), Gonzalo Miró (40) y Florentino Fernández (48). En esta emisión, se han desplazado a Cádiz y ha sido allí donde Anne y María han mantenido una conversación de lo más significativa y se han intercambiado confesiones. A lo largo del viaje y el programa, ambas han hablado de su vida, del trabajo y, cómo no, del amor.

En un momento dado, durante un cocinado, María le ha preguntado a Anne Igartiburu por su relación con Pablo Heras-Casado. En el momento de la grabación del programa, el matrimonio todavía seguía unido de cara a la sociedad y, aunque se aprecia cierta incomodidad en Igartiburu, se deshace en elogios hacia Heras-Casado. También se ha referido a Igor Yebra, su primer marido. Anne no ha tenido problema en decir que "me he casado con dos artistas estupendos, uno vasco y uno andaluz. He tenido mucha suerte con mis compañeros".

No obstante, ahí no estaba el interés de la noche. Anne, como buena entrevistadora y conductora de programas, también ha hecho preguntas a Del Monte. Lo que ha querido saber la vasca es si María del Monte quiere casarse algún día. Ante esta pregunta, la cantante ha sorprendido a su compañera al responder: "¿Tú qué sabes si yo estoy casada?". Algo que ha descolocado por completo a Igartiburu.

Además, en este programa ambas han hablado de las famosas fotografías de Del Monte e Isabel Pantoja (64) en la playa. Se ha hablado de esas imágenes durante toda la historia y a día de hoy siguen siendo una incógnita para la prensa del corazón, ya que ninguna de las dos protagonistas ha abordado la cuestión.

Hasta ahora. En plena conversación, Anne le confesaba a la cantante que no le gustaba ir a las playas, algo que hacía recapacitar a la artista andaluza, quien rebatía a Anne si era porque le habían pillado alguna vez en una de ellas y la habían fotografiado. Enseguida, la periodista aseguraba que no, pero la contestación que más ha llamado la atención ha sido la de la andaluza.

María le ha dicho a Anne: "A mí tampoco me han pillado nunca". Algo que provocaba la risa de la presentadora de TVE y la cantante se daba cuenta de lo que había dicho. Y es que, se trata de la primera vez que hace referencia a esas fotografías que todavía a día de hoy siguen dando de qué hablar. La cantante ha aclarado que ni siquiera "se acordaba de que le habían pillado en la playa". De hecho, tal y como le ha confesado a Anne, no lo entendió como una 'pillada' de la prensa como tal. Así lo ha explicado María, con humor: "Es que yo no considero que fuera una pillada. Para mí, fue un salpicón". "Sí, salpicón, vamos a dejarlo ahí", ha zanjado la conductora de Corazón, tratando de zanjar la cuestión.

No es la única confesión que ha realizado María del Monte. En el programa de la semana pasada, habló de la reciente muerte de su hermano: "Su muerte es el palo más grande que a mí me ha dado la vida, él era mis pies, mis manos, mi cómplice, mi alma gemela… nos entendíamos con la mirada, y no entraba en mis planes que esto ocurriera, pero la vida es sabia y no me puedo derrumbar, porque tengo gente a mi alrededor que me necesita. Mis tragedias me las tengo que comer… salgo para quitarle las penas a la gente, no para dárselas yo".

Sobre este fallecimiento se sinceró con Bertín (65) hace un tiempo en su programa, reconociendo que su madre, de 95 años, no estaba al tanto: "Mi madre no sabe nada, Bertín. Él vivía con mi madre. Pues tiene 95 años, a veces se despista un poco. Le decimos que está en Madrid, que no se puede mover. ¡Cómo hago yo pasar a mi madre con 95 años por esto! Me lo estoy comiendo. No me queda otra. Mi madre con 95 años se entera de eso, y acaba".

