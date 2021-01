Anne Igartiburu o Sandra Barneda: el triunfo de las otras protagonistas de las campanadas

Ana Obregón (65 años) y Cristina Pedroche (32) se convirtieron en las protagonistas de las campanadas. Ambas acapararon todas las miradas de la audiencia cuando despedían un complicado 2020, marcado por la crisis del coronavirus, y daban inicio al 2021, cargado de expectativas. Sin embargo, no han sido las únicas que han triunfado en la pequeña pantalla.

Anne Igartiburu (51), quien estuvo junto a Ana Obregón en las campanadas de TVE, también llamó la atención de los espectadores. Además de ser la compañera estrella de la actriz, quien regresó a la televisión siete meses después del fallecimiento de su hijo, Álex Lequio, deslumbró con su apuesta estilística. La presentadora apostó, un año más, por un diseño rojo de Lorenzo Caprile (53). Se trataba de un ajustado vestido largo de lentejuelas, que combinó con joyas en oro amarillo de Lisi Frachia. Destacaban sus largos pendientes, en los cuales se podían leer algunos de sus deseos para el 2021: amor, paz y trabajo.

Anne Igartuburu y Ana Obregón, en las campanadas de TVE. TVE

La presentadora vasca también destacó por dar una lección de generosidad, otorgándole un merecido lugar a Ana, quien era la gran protagonista de la velada. "Tengo mucha suerte. Ella es tenaz y capaz, pero sobre todo sensible y valiente. No podía tener otra mejor compañera para tomar de la mano esta Nochevieja que Ana Obregón. Siempre quise una mujer en el balcón esa noche, pero nunca imaginé que fuera de esta manera con Ana. Sonrisa eterna y fuerza interna", comentó.

Sandra Barneda, en las campanadas de Telecinco. Telecinco

Mientras Anne presentaba las campanadas en TVE junto a Ana Obregón, Sandra Barneda (45) lo hacía en Telecinco, en compañía de Christian Gálvez (40) y desde Canarias. La presentadora, que por todos sus éxitos se convirtió en la auténtica ganadora de un 2020 trágico, debutó con un impresionante vestido largo en color blanco y con escote asimétrico. En su estreno, la también escritora llamó la atención de la audiencia por el emotivo mensaje que envió a sus seres queridos, incluida su pareja, Nagore Robles (37). "Que te quiero mucho, que estás por ahí", dijo después de contar que lo primero que hace cuando se come las uvas es besar a su chica.

Roberto Herrera y Ana Guerra, en las campanadas de TVE. TVE

Otra de las que debutó en las campanadas fue la cantante Ana Guerra (26), quien junto a Roberto Herrera (50) tomó el relevo de Ana Obregón y Anne Igartiburu en TVE para recibir el 2021 desde las Canarias. La artista lució un traje con pantalón y falda de tul por encima, firmado por Paloma Suárez. La que fuera concursante de Operación Triunfo completó su estilismo con una diadema en forma de tiara que decoraba su melena, peinada con ondas al agua.

Iñaki López y Cristina Pardo, en las campanadas de LaSexta. LaSexta

Cristina Pardo (43), por su parte, fue la encargada de dar las campanadas en LaSexta, en compañía de Iñaki López (47). La presentadora no solo llamó la atención por su apuesta estilística -un traje de chaqueta en tonos oscuros- sino también por hacer uso de su sentido del humor, como viene siendo tradición. "Aquí estamos Antonio García Ferreras y yo", dijo entre risas para "vengarse" de su compañero, que una vez más se confundió y la llamó Pedroche. "No me perdona que, un año más, le haya llamado Pedroche, si ya es tradición", dijo Iñaki para continuar con la broma.

