Anne Igartiburu, con muletas en su último acto: el motivo de este revés antes de las Campanadas

Anne Igartiburu (51 años) ha sorprendido a todos en su último evento público al aparecer apoyada sobre dos muletas. La presentadora necesitaba acompañarse de ellas para caminar, un susto que llega apenas dos semanas antes de que presente las Campanadas en la Puerta del Sol junto a Ana Obregón (65).

La comunicadora respondía tranquila y calmando la preocupación de todos los medios presentes en el acto: "Ya ves qué zapatos traigo", se dirigía Anne con humor a uno de los periodistas. Al ser preguntada por las circunstancias que le han llevado a tener que requerir la ayuda de muletas, la vasca no ha dudado en contestar y restar importancia al suceso: "Nada, que me he torcido el tobillo y no me he podido poner tacones hoy con la ilusión que me hacía, pero bueno".

Anne Igartiburu acompañada de unas muletas en su último evento en Madrid. Gtres

Los profesionales de la prensa se lastimaban de este revés en vísperas de la Nochevieja, pero Igartiburu no se ha mostrado nerviosa por ello, sino todo lo contrario. "Esperemos que para las Campanadas sí puedas lucir los tacones", afirmaba una reportera, a lo que Anne ha contestado con un rotundo: "Sí, hombre, sí. Estoy bien, pero me da una rabia...".

Debido a este problema en el pie, la presentadora ha tenido que acudir al evento en unas cómodas zapatillas deportivas, un calzado muy pocas veces visto en ella, ya que siempre culmina sus elegantes looks con stilettos que añadan aún más centímetros a su ya de por sí esbelta figura.

Su vestido para Nochevieja

Quedan 17 días para la gran noche. Si hay algo emocionante que ocurrirá este año será ver cómo Ana Obregón se viste de gala para dar la bienvenida al 2021 al lado de su compañera y amiga, Anne Igartiburu. Después de este año tan complicado para la actriz, las dos serán los rostros conocidos que presenten las Campanadas en TVE.

Igartiburu augura una noche con muchas sorpresas en la Puerta del Sol. La presentadora habló sobre su compañera y asegura que Álex Lequio estará muy presente esa noche: "Pues imagino que sí. Me parece bonito, pero no te puedo decir yo esas cosas. Es que soy muy cuidadosa yo con lo que sienta Ana, porque ella no ha querido tampoco... y yo creo que lo entendéis. No sé, me da cosilla por si acaso".

Igartiburu desvela su vestido y cómo está Ana Obregón antes de las campanadas JALEOS

Sobre si Ana representará el dolor que muchas familias han sufrido este año a causa de la pandemia, Anne asegura que: "Claro, claro... Yo creo que va a ser... Ella tampoco quiere, la conozco, la conocemos lo suficiente para no querer acaparar todo, pero creo que va a ser un gesto, un guiño a muchas familias que lo están pasando mal, no solamente ahora, que han perdido un familiar en algún momento de su vida".

La presentadora de Corazón ha desvelado que la actriz se encuentra: "Bien, sí" y de la entrevista que le dio en exclusiva, confiesa que: "Bien, estuvo todo el rato muy campeona, pero también es verdad que la tienes delante y la sientes tan tuya que te emocionas, pero bien".

Sobre cómo será el vestido que luzca en Campanadas, Anne Igartiburu vuelve a apostar por un color con el que presenta cada 31 de diciembre: "Es largo, rojo, manga larga, Caprile... es sencillo en el diseño y muy vistoso en la luz, tiene mucha luz". Y por supuesto, sobre el de Ana Obregón, nos detalla que: "No va a ser rojo, ya os contará ella si os quiere contar más, pero seguro que va guapísima".

