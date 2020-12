Blanca Suárez, sobre Mario Casas: "Es maravilloso, me alegro mucho de que le vaya bien"

Blanca Suárez (32 años) ha reaparecido más radiante y cercana que nunca en un evento publicitario de una conocida marca de electrónica de la que es imagen. La actriz, que acaba de terminar el rodaje de Jaguar -nueva producción de Netflix- está atravesando uno de sus mejores momentos tras el reciente estreno de su última película, El verano que vivimos, en la que se enamoró del que es su pareja hace más de un año, Javier Rey (40).

Pese a su habitual discreción y su postura de mantener su relación en un segundo plano mediático, esta vez la madrileña sí ha hablado de un aspecto de su vida privada: su exnovio Mario Casas (34), para el que solo tiene palabras bonitas.

Blanca Suárez está viviendo uno de sus mejores momentos. Gtres

¿Qué no va a faltar en su árbol esta Navidad?

La verdad es que no he pensado demasiado en eso, creo que estoy más ocupada en ver de qué manera vamos a pasar las navidades, quiénes vamos a ser en la mesa, si nos apetece, si no, si preferimos dejarlo para el año que viene o igual en otro momento en el que estemos más relajados con un poco toda la situación, pero desde luego este año el mejor regalo es ver si te encuentras con los tuyos.

¿Y qué van a hacer?

No lo sé. Estamos en modo improvisación como creo que la mayoría de nosotros, estamos viendo a ver a última hora cuales son las normas definitivas para pasar estas fechas y en base a eso veremos cómo nos sentimos con eso y vamos a ver.

¿Su familia es muy navideña? ¿Son de hacer grandes reuniones?

No especialmente. No somos una familia en la que nos juntemos muchísimas personas, entonces en ese sentido va a ser menos shock porque hay familias que son decenas y decenas, ¿no? En las cenas y en las comidas, pero en mi familia somos pocos y en ese sentido no va a ser tan extraño este año. Es una situación nueva para todos.

¿En Navidad suele cocinar?

No especialmente, la verdad. Quiero pensar que dentro de mí hay una gran cocinera todavía por descubrir y ojalá se descubra pronto, pero no, en Navidades de momento no he sido la encargada de preparar las comilonas en ningún momento ni ningún año. Este año me parece que no va a ser el año tampoco, pero quién sabe, en algún momento tendré que lanzarme a la piscina, pero este año no.

La actriz no ha aclarado si pasará las fiestas con Javier Rey. Gtres

¿Es difícil regalarle algo?

Mis amigos dicen que sí, pero yo no lo veo tan difícil. He llegado a la conclusión desde hace ya tiempo que los mejores regalos, o por lo menos los que yo intento hacer, son más de experiencias más que cosas materiales. Siempre hay cosas y caprichos, y cosas que también necesitamos que nos hacen ilusión que nos regalen, pero suelo a veces tirar por vivencias.

¿Qué le pide al nuevo año? ¿Cómo se presenta en lo profesional?

A mediados de enero empiezo a rodar una peli, osea que por ese lado está todo cubierto y está estupendo. Me siento muy privilegiada por haber podido empezar a rodar justo después del confinamiento, terminamos ya el rodaje de la serie Jaguar este pasado viernes, entonces en ese sentido para mí el trabajo ha ido bien y ojalá el año que viene vaya igual de estable que más o menos, a pesar de las circunstancias, se ha presentado este año. Todos los míos están bien, todo está tranquilo y de verdad, dadas las circunstancias, y eso lo firmo ahora mismo.

Hablando de su faceta personal, ahora se la ve muy bien con Javier.

Yo esté cómo esté siempre estoy bien.

Los dos además están de enhorabuena por ese taquillazo que está haciendo la película, ¿lo han celebrado de alguna manera?

Corriendo los tiempos que corren, que una película vaya bien al nivel de El verano que vivimos que está batiendo récords desde todo lo que llevamos desde que empezó pues el tema de pandemia, lo que al cine le corresponde y demás, pues hay que celebrarlo.

Un compañero suyo de profesión, Mario Casas, ha sido nominado este año a los Forqué y al Feroz por No matarás. ¿Le ha mandado algún mensaje de felicitación?

¡Es que es maravilloso! Obviamente toda la profesión y especialmente yo me alegro mucho de que le vaya bien y que su duro trabajo, porque trabaja muy duro, se vea recompensado en este sentido. Un poco regalitos dulces y la recompensa es estar rodando y estar trabajando al nivel en el que lo hace y al final estos regalitos pues hacen mucha ilusión. Yo entiendo que está muy contento y que es de celebrar.

¿Vio su película?

Sí, por supuesto. Currazo. Él siempre curra muy bien y siempre he dicho que es uno de los mejores actores por lo menos de nuestra generación. Yo se lo considero desde pequeñitos, vamos.

