El secreto de Mario Casas rodando ‘El practicante’ que implica a su novia, Deborah François

Nada de probaturas. En la semana del comienzo de su nueva temporada, El Hormiguero no se ha andado con rodeos. Si el lunes ya iniciaba fuerte su agenda con la visita de Tamara Falcó (38 años), este martes le llegaba el turno a un habitual del programa, alguien que tiene un especial feeling con Pablo Motos (55): Mario Casas (34).

El actor gallego se convierte en el primer invitado ‘infinity’, al haber acudido 20 veces al talk show de Antena 3, con sillón y taza dorados. “Para mí es un orgullo ser el primer avenger”, bromeó Casas antes de recibir un regalo de postín: un reloj personalizado. “Papá, ya tienes reloj”, comentó en tono de humor el actor.

⌚️ @mario_houses nos ha visitado 20 veces y para celebrarlo le hemos regalado un reloj @TAGHeuer personalizado #MarioCasasEH pic.twitter.com/JOYOykw0eC — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 8, 2020

“He venido a promocionar El practicante, que se estrena el día 16 en Netflix, es un thriller pertubador”, se arrancó el invitado con las tablas propias de alguien que se siente ya como en casa en El Hormiguero. Por esa complicidad, Pablo Motos le vaciló diciendo que “hiciste este verano una entrevista y dijiste que estabas tan metido en el personaje que venías aquí sin ganas”. Mario Casas no eludió el asunto: “Fue el día que me querías quitar la gorra, me querías putear. Si ves el trailer sabrás por qué la llevaba. Hemos construido un personaje que va a gustar bastante, interpreto a un personaje psicopático, que además tiene entradas, una de las peores cosas que les puede pasar a estos enfermos mentales. El pelo ha vuelto”.

En relación a este cambio de fisonomía por exigencias del guion, Motos le lanzó un piropo al actor. “Eres el tío más guapo de España y no paras de ponerte feo, ¿qué te pasa?”. Después de dejar algo cortado al actor, el presentador volvió a la carga, esta vez con una pregunta un tanto comprometida: “¿Puede ser que el hecho de que seas tan guapo haga que la gente se desvíe de tu trabajo y se fije más en el sex symbol?”. La respuesta fue contundente: “Yo me miro en el espejo y no veo eso, esa imagen no la tengo de mí. Cada uno tenemos nuestras cosas que van por dentro. Lo que quiero es seguir trabajando y construyendo personajes. Me he dejado la piel interpretando para esta película”.

Nueva pareja

Tras el corte publicitario, Pablo Motos siguió alabando el trabajo de su invitado. “Para que la gente vea lo que te has involucrado en este personaje, ¿es verdad que no te bajaste de la silla de ruedas en todo el rodaje?”. Respuesta afirmativa: “Sí, es así. Conocí a gente que había sufrido una lesión similar meses antes y me miraron durante el rodaje para hacerlo con la máxima verdad y respeto posible”.

Fue en este momento cuando se desveló uno de los secretos del rodaje y en los que está relacionada su nueva pareja, la belga Deborah François (33): “Es cierto que me puse un poco intensito, porque yo soy intenso. La canción ‘Por un sorbito de champán’ de Los Brincos, se la ponía a todo el equipo, incluida a Deborah, que encimaba estaba atada. Acabó harta de la canción”.

Después de un pequeño juego con Trancas y Barrancas, Mario Casas explicó alguno de los trucos que utiliza para memorizar el guion, como escribir las frases en un cuaderno, aunque reconoció que “soy muy de improvisar en el set de rodaje”. Al margen de ello, el gallego confesó que le gustaría ser director, que durante el confinamiento ha estado trabajando en algún texto y que le encantaría dirigir a su hermano Óscar (21), “es un fenómeno”, aunque no descartó que, si pudiera, se contrataría a sí mismo.

Más colaboradoras

Tras el enésimo juego espectacular de magia de Luis Piedrahita (43), Pablo Motos presentó una sección novedosa de esta temporada. Al frente, las Twin Melody, con una propuesta muy sencilla: traer el baile de moda en Tik Tok y que lo repitan tanto el invitado como el presentador.

Las Twin Melody demostraron su compenetración diciendo casi todas las frases a la vez, quién sabe si por cuestiones del guion, lo que no acabó de convencer a algunos espectadores:

No sé quiénes son estas dos, pero creo que no van a durar mucho en el programa... #MarioCasasEH — Emilio (@skeu_) September 8, 2020

QUE VERGÜENZA LAS TWIN ESTAS POR FAVOR #MarioCasasEH — la del fanfic🦖 (@iconodeiconos) September 8, 2020

Las Twin Melody, colaboradoras de El Hormiguero. Sí, el 2020 golpea de nuevo. #MarioCasasEH — Carlos Pecharromán (@carlos_pecha) September 8, 2020