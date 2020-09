La estilista de Blanca Suárez desvela la anécdota que esconde el vestido de Valenzuela

Blanca Suárez (31 años) brilló en el Festival de Cine de San Sebastián, donde presentó junto a su actual pareja, Javier Rey (40), El verano que vivimos. Más allá de su talento en la gran pantalla, la actriz destacó por sus apuestas estilísticas. Desde la más deportiva e informal hasta la más elegante. La intérprete deslumbró con cada uno de sus looks, a cargo de un equipo con el que lleva varios años trabajando.

JALEOS se ha puesto en contacto con su estilista y responsable de sus outfits desde hace ocho años, Leticia Riestra, quien ha contado el secreto que escondía el vestido de tul que llevó Blanca Suárez en la alfombra roja. Un diseño de varias capas, más corto delante y rematado por una cola, de Valenzuela Atelier, que combinó con unas sandalias blancas y joyas de Rabat.

Si bien es importante el rol de la estilista, Leticia Riestra destaca que es sencillo trabajar con la actriz por su buen gusto.

¿Cómo llegó Blanca Suárez a usted?

La conocí en 2012, cuando trabajaba como editora de moda en Haper's Bazaar España, porque le estábamos haciendo un reportaje. En ese momento ella estaba nominada en los Goya por su papel en La piel que habito, así que a través de la revista decidimos ayudarla. Desde entonces hasta ahora he estado con Blanca, haciéndole los looks.

Y desde allí, ¿ha evolucionado en cuanto a moda se refiere?

Blanca es una alumna aventajada. Tiene un gran sentido de la moda y estético. Su estilo es innato. Sabe mucho y ha evolucionado con los años. Lo bueno es que también se deja hacer cosas y confía plenamente. Pero sobre todo, lo luce y se atreve con muchos diseños que a lo mejor otros perfiles no. Es muy fácil trabajar con ella en ese sentido.

Después de tantos años, ¿podría decir que ahora son amigas?

Sí, tenemos una relación muy cercana que ha trascendido el nivel profesional. Somos grandes amigas. Son muchos años, muchas vivencias y muchas horas juntas.

Javier Rey y Blanca Suárez, en el Festival de Cine de San Sebastián. Gtres

Blanca Suárez brilló en San Sebastián. De todos los looks que llevó, ¿usted tenía algún favorito?

Fueron muy diferentes. El de la alfombra roja no tiene nada que ver con los looks de día. Pero quizá por mi estética y por lo que me gusta, me quedaría con los de día. Aun así, el de noche me pareció un sueño.

¿Viajó con ella a San Sebastián?

No. Siempre lo dejamos todo muy cerrado y hablo con el resto del equipo para que tengan una idea del maquillaje y el peinado. Está todo muy preparado. Es cuestión de ponérselo y salir. Pero su representante y su maquilladora, que sí viajan con ella, me dan cobertura cuando hay algún diseño difícil con el que necesite ayuda. Así ocurrió con el vestido de Valenzuela que llevó en la alfombra roja y que era complicado de transportar y de poner. Tuvimos hasta un vídeo explicativo de la marca. Fue maravilloso. Solo tenemos palabras de agradecimiento.

Antes de Blanca Suárez, ¿ya había trabajado con otras celebridades?

No, todo empezó con Blanca y a raíz de eso me vieron otras actrices y representantes. Ella, desde luego, fue mi primera experiencia en una alfombra roja. Yo antes trabajaba como editora de moda y hacía otro tipo de producciones. Es otro mundo y estás expuesto a críticas o alabanzas a partes iguales. Es muy diferente a trabajar en una producción de moda, con una modelo o con una editorial que era lo que yo estaba acostumbrada a hacer.

¿Cómo es el proceso al momento de elegir los looks? ¿Usted hace las propuestas o es un trabajo en conjunto?

Primero hay que saber qué necesitamos. A mí me avisan con tiempo porque así es más fácil hacerlo y se consiguen mejores looks. Después concertamos una prueba y a partir de ahí yo selecciono todas las piezas que quiero que se prueben. A veces, como en el caso de Blanca, ella ve algo en redes o de algún diseñador y vamos haciendo una carpeta de posibles. Pero todo depende de muchísimos factores. Yo siempre elijo pensando en la persona que lo va a llevar y a partir de allí vamos trabajando. Estéticamente todas son muy diferentes. Intento desde mi estilo y mi marca personal adaptarme un poco a cada una.

¿Cómo es su estilo?

Para mí, menos es más. Me gusta mucho lo elegante y no soy de brillos ni súper escotes, a pesar de que se los he puesto a Blanca Suárez. Eso sí, en un contexto justificado, que el diseño compensara por otro lado y sin ser excesivo. Pero en general, este tipo de estética demasiado marcada, me horroriza. Yo intento ir a menos y a lo elegante. Además, busco favorecer a la persona con la que esté trabajando.

¿Cuándo comenzó a interesarse por la moda?

Desde pequeña. En mi casa siempre han estado todas las revistas de moda. Las leíamos todos los meses de una forma muy natural. De hecho, no pensé que esto podría ser una profesión. Yo estudié Comunicación y Periodismo. Hice el primer Máster de Estilismo y Fotografía del IED y a partir de ahí empecé a trabajar en el área. Comencé como asistente de estilista, hasta que me llegó la oportunidad de Harper's Bazaar España.

¿Qué aspectos se deben tener en cuenta al momento de elegir un look?

El primero, saber a dónde vas y cuál es el dress code. Si no se sabe, preguntar siempre e ir menos que más. Me parece terrorífico ir de más. Por otro lado, saber lo que te favorece. No todas las tendencias valen para todos. Hay que saber lo que te encaja por mucho que te guste un look en la percha. Además, tener en cuenta que los looks no se colocan y ya. Hay que ver que esté todo perfecto, buscar los accesorios apropiados y que el maquillaje y la peluquería vayan en consonancia, porque uno incorrecto puede fastidiar un outfit.

Blanca Suárez, en los premios Goya 2012. Gtres

¿Haberse convertido en la estilista de famosas, la ha ayudado con su éxito profesional?

Te da más visibilidad pública y notoriedad en redes sociales. Todo lo que toca alguien como Blanca, llama más la atención.

¿Qué es lo más difícil de vestir a un famoso?

En general, es cuadrar los temas logísticos cuando están trabajando en algún proyecto.

¿Un famoso con el que le gustaría trabajar?

Penélope Cruz. Es una actriz que ha evolucionado muchísimo y que siempre se ha preocupado por su imagen, en muchos niveles. Me parece interesante como reto.

¿Un diseñador que le guste?

A nivel internacional, me encanta lo que está haciendo María Grazia Chiuri en Dior. Por eso le he puesto uno de sus looks a Blanca Suárez en San Sebastián. Es una casa clásica, pero que ha sabido reinventarse con el tiempo. Como nuevo diseñador me gusta Alexander Vauthier, que de él también le he puesto alguna cosa a Blanca.

¿Le gustaría emprender con un proyecto de moda?

Sí me gustaría, tengo muchas ideas y lo he pensado un montón de veces, pero me cuesta lanzarme. Hice una pequeña colaboración con Market Place, la marca de joyería, porque me animó el dueño. Estuvo muy bien y fue muy interesante.

