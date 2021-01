Gloria Camila, José Ortega Cano y Ana María Aldón, positivos por coronavirus

Gloria Camila (24 años) y su familia han despedido el año de una forma inesperada. La hija de Rocío Jurado confirmó este jueves en su cuenta de Instagram, que recibiría el 2021 lejos de sus seres queridos por haber dado positivo por coronavirus. Pero ella no ha sido la única que ha contraído la enfermedad.

"Ya se acaba el 2020, y empieza un 2021 al que sólo le pido seguir con los míos, salud, estabilidad y mucho amor. Hoy estoy reflexiva y tristona, se acaba un año en el que nos han dejado muchísimas personas, nos han arrebatado risas, abrazos, momentos, planes... Pero a los que seguimos aquí, sólo les digo: luchemos y ganaremos", comenzó escribiendo Gloria Camila sin dar, hasta el momento, ninguna pista sobre su estado de salud.

"No sabemos valorar lo que tenemos hasta que estamos a punto de perderlo, nos juntamos cuando pasan desgracias, o por el simple morbo y cotilleo. Pues familia, esto es mucho más que todo esto, debemos respetar y respetarnos, debemos mantenernos firmes", continuó en tono reflexivo justo antes de desvelar que tanto ella como su padre, José Ortega Cano (67), y Ana María Aldón (43) habían dado positivo por coronavirus.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega)

"Hoy me levanté con la noticia de que mi querido papi, Ana y la tita Marina eran positivos por Covid, recordando que estuve con ellos, fui a hacerme la prueba, y aquí estoy, en casa encerrada por dar positivo yo también", desveló la joven influencer, quien celebró una Nochevieja distinta a las que estaba acostumbrada.

Gloria Camila dio positivo por Covid-19 pocos días después de agradecer que ninguno de sus seres queridos había cogido el virus. Así lo comentó ella misma en su publicación, antes de confesar su preocupación por la salud de su padre. "Un 31 en casa, en pijama y calentita es lo mejor que puede pasarme, pero perder a papi o a algún ser querido no, me niego", expresó la influencer, quien ha recibido un sinfín de comentarios por parte de sus seguidores, quienes han querido enviarle mensajes de ánimo para afrontar este complicado momento.

Gloria Camila y José Ortega Cano, en una manifestación en apoyo a las corridas de toros. Gtres

La hija de Rocío Jurado también aprovechó su publicación para dedicarle unas palabras a sus followers por el inicio del 2021. "Con esto quiero desearos un año nuevo con luz y mucha, mucha, mucha salud. Os adoro".

Para finalizar, Gloria Camila aseguró que no contrajo el virus por irresponsabilidad. De esta manera, hizo referencia a unas imágenes recientes por las que fue criticada, ya que se le veía paseando a su mascota sin llevar la mascarilla. "Quiero dejar claro que yo no he contagiado a nadie, no ha sido por una irresponsabilidad ni mucho menos. Así es una pandemia y nadie tiene el control. Que yo saque a mi perro sin nadie, y no tener la mascarilla puesta no implica que podáis lapidar y alegraros del mal ajeno. Feliz año aun así a todos", concluyó.

[Más información: Gloria Camila estalla de nuevo contra Michu y destapa sus verdaderas intenciones]