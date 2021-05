Muere el vidente Octavio Aceves a los 73 años

El vidente, escritor, psicólogo y colaborador de televisión Octavio Aceves ha fallecido en la madrugada de este domingo 23 de mayo a la edad de 73 años. Según informan fuentes cercanas, el argentino llevaba varios días ingresado en un hospital de Guadalajara por una infección renal y, desgraciadamente, todo se ha complicado en el último momento.

Cabe recordar que Octavio Aceves se había retirado de la vida pública hace dos años y medio porque sufría alzhéimer. Fue a finales de 2018 cuando el actor confesaba haber empezado a notar los primeros síntomas de esta enfermedad e ingresaba voluntariamente en una residencia, momento desde el cual nada más se ha sabido de él.

Esta madrugada, fuentes próximas al conocido tarotista han informado de su fallecimiento a Europa Press de la triste noticia. Los últimos años profesionales de Octavio Aceves fueron bastante aciagos, ya que luchaba día a día por mantener a flote su consulta del tarot, pero las deudas económicas terminaron con el que era su negocio, el que tan famoso lo hizo entre los personajes populares de nuestro país. De hecho, tuvo que pedir un crédito económico para sobrellevar esos malos momentos.

Octavio Aceves en una imagen de archivo. Gtres

"Pidió un crédito hace unos meses a un prestamista, y no le ha podido devolver todavía porque su negocio como tarotista le iba muy mal. Tenía cada vez menos gente en la consulta", declararon a JALEOS en exclusiva personas próximas a Aceves, quien también estuvo a punto de perder su impresionante casa de la calle Princesa de Madrid.

Con motivo de todas las deudas que tenía a sus espaldas, efectivamente, se llegó a hablar de un posible embargo de su casa en Madrid, pero nunca se supo más de él desde que se retirase de la vida pública en septiembre de 2018 tras ingresar en la citada residencia guadalajareño para recibidos los cuidados específicos debido al alzhéimer que padecía.

Octavio Aceves fue el único vidente que ha sido recibido de manera oficial por la Casa Real. Como él mismo contó en primera persona en una intervención televisiva hace 15 años, la reina Sofía (82) fue alumna suya durante más de cuatro años en la asignatura filosofía oriental, que este impartió en un curso que se daba en la madrileña Casa de España: "Es culta, muy inteligente, entrañable y con mucho sentido del humor", aseguró.

Su última entrevista

Toñi Moreno y Octavio Aceves.

En octubre de 2017, Octavio Aceves concedía su última entrevista. Lo hacía en la primera temporada del programa Viva la vida, presentado entonces por Toñi Moreno (48), y lo que parecía iba a ser una conversación amable terminó convirtiéndose en un momento tremendamente tenso. El vidente sacó a relucir una anécdota de la vida privada del presentador Jordi González (58), algo que molestó a la entrevistadora.

Todo comenzó cuando el programa mostró un vídeo en el que Jordi González se mofaba del vidente. "Él me dijo con 23 años que yo me iba a morir a los 30. Luego la gente no quería viajar conmigo en los aviones".

Tras esto, Aceves mostró su descontento y contó una anécdota de la vida privada del presentador. "Esto me dolió mucho porque yo a Jordi le tenía mucho cariño porque cuando yo vivía en Barcelona, él y su novio Sergi Mateu...", empezó a decir cuanto Moreno le interrumpió.

"Quiero que te calles un momento. No estoy de broma ahora mismo. No te voy a permitir bajo ningún concepto que hables de la vida privada de nadie, que digas cosas que no puedes demostrar y que manches su nombre, porque no te lo voy a consentir", le espetó la presentadora.

