El nuevo proyecto de Xandra Falcó con el que sigue el legado de su padre un año después de su muerte

Xandra Falcó (53 años) fue siempre el ojo derecho de su padre, Carlos Falcó. Ella, a diferencia de su hermana Tamara (39), prefirió el anonimato a las grandes portadas del papel couché. Así, decidió estudiar marketing y dirección de empresas para trabajar, desde 2003, al lado de su progenitor. Su experiencia y un conjunto de virtudes la llevaron a asumir la dirección general de Pagos de Familia Marqués de Griñón, la reconocida empresa vinícola del aristócrata. Como toda hija de un hombre de negocios, esta misión se veía como una tarea tan difícil como emocionante. Eso sí, augurada por un éxito que se ha hecho notorio en los últimos años y que la ha convertido en una experta dentro del sector.

Actualmente, además de seguir al frente de la empresa familiar, Xandra Falcó está inmersa en un nuevo proyecto que ha pasado desapercibido. La hija del Marqués de Griñón se ha aliado con la bodega Sierra Cantabria para producir un vino "rosado, floral, vibrante y lleno de emoción" que lleva su nombre, XF Sierra Cantabria. Así lo explicaron en la primera publicación de sus redes sociales, el pasado 29 de abril.

Desde entonces, han colgado otras ocho instantáneas que desvelan algunos detalles de un producto que tiene muy ilusionada a Xandra. El vino es una edición limitada de 15.000 botellas que permitirá a sus consumidores "viajar a un mundo de sensaciones y emociones". La hermana de Tamara Falcó lo define como "alegre, rosa, optimista y vital".

Para su elaboración, no solo ha sido clave la complicidad forjada entre dos familias con larga tradición vinícola, sino también la selección de uvas. De acuerdo con lo explicado en su perfil de Instagram, "las más frescas y florales de Viñedos y bodegas Sierra Cantabria". El producto final se presenta en una bonita botella con una etiqueta que deja entrever estos detalles. En el centro de se han diseñado las iniciales de Xandra Falcó en color rosa, decoradas con elementos naturales.

Más allá de lo que se comenta en este perfil en redes sociales, que a día de hoy cuenta con 74 seguidores -entre ellos Tamara Falcó-, es poco lo que se conoce de este ambicioso proyecto. Xandra, que no suele llevar una intensa actividad en Instagram, solo se ha limitado a mencionarlo en su biografía. En el perfil de su hermana, quien es una gran promotora de los proyectos de su familia, tampoco hay constancia de este negocio. Lo mismo ocurre con la plataforma de Viñedos y bodegas Sierra Cantabria. Hasta ahora, la empresa no ha dejado rastro de este nuevo producto con el que la empresaria no ha hecho más que seguir el legado de su padre, quien falleció el 20 de marzo de 2020.

Experiencia en el sector

Desde muy pequeña Xandra Falcó mostró su interés por el sector vinícola, visitando y disfrutando cada fin de semana del Dominio de Valdepusa, las tierras de la familia donde se producen sus principales productos. Tras haberse formado como profesional en las mejores universidades de Madrid, Oxford y París, empezó a trabajar con su padre al frente de Pagos de Familia Marqués de Griñón.

Poco a poco, Xandra fue ganando experiencia e importancia en la empresa familiar. Al haber conocido desde pequeña el sector y con la guía del Marqués de Griñón, en 2012 ya estaba preparada para asumir la dirección general de la empresa, como le comunicó en ese momento su padre. La decisión no fue más que acertada. Solo en 2016 Marqués de Griñón Family Estates SA consiguió unos ingresos de 2,56 millones de euros, unas ventas gracias a las cuales la aristócrata logró que la empresa mantuviera un patrimonio cercano a los 10 millones de euros.

Xandra Falcó junto a su padre, Carlos Falcó, en un evento en Madrid, celebrado en 2018. Gtres

De esta manera, Xandra Falcó se ganó la plena confianza de su padre. Su trabajo codo con codo a lo largo de varios años consiguió fortalecer su relación personal y profesional. Así lo dejó claro Carlos Falcó, durante una entrevista concedida a Expansión. "Ella ejecuta" mientras "yo presido y doy mis opiniones", decía el aristócrata, cuyo legado sigue presente gracias al trabajo y el empeño de su hija.

