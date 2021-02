Nacho Palau sorprende con un radical cambio de imagen y muestra su faceta más desconocida

Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé (64 años), ha sorprendido en redes sociales con un inesperado cambio que ha llegado tras su batalla con el cantante. Lejos de mantener su acostumbrada barba y su melena larga, rizada y en color castaño, el escultor ha apostado por una nueva imagen con la que luce irreconocible.

En su última publicación en Instagram, Nacho Palau aparece con el pelo corto, lacio y teñido de rubio platino. Su barba también se ve más rebajada y su musculatura, de acuerdo con alguno de sus seguidores, más pronunciada. "Recordando viejas aficiones... ¡Algo bueno seguro!", ha escrito la expareja de Miguel Bosé junto a una instantánea en la que posa con dos amigos y entre diferentes instrumentos musicales. Así, además, ha mostrado una faceta hasta ahora desconocida y que comparte con el intérprete de Amante bandido: la música.

El cambio ha sido radical y no pasado desapercibido entre sus seguidores, quienes le han dejado comentarios como los siguientes: "Menudo brazo y que cara de malote, aunque no me la creo", "vaya cambio de look" o "rubito".

Nacho Palau ha apostado por esta nueva imagen cuatro meses después de perder la batalla contra Miguel Bosé por la filiación de sus hijos, Diego (9), Tadeo (9), Ivo (8) y Telmo (8). Fue el pasado mes de octubre cuando el juez desestimó la filiación de los menores, debido a que la gestación subrogada es ilegal en España.

En este sentido, los pequeños se encuentran separados y siguiendo el factor biológico de cada progenitor. El cantante está con los mayores, Tadeo y Diego, mientras que Nacho Palau vive con Telmo e Ivo en Chelva, Valencia, donde lleva a cabo su nueva vida. Desde hace unos meses el escultor trabaja en este pintoresco pueblecito de 1.489 habitantes por un sueldo que ronda los mil euros. Así lo contó él mismo a EL ESPAÑOL.

"Estoy en periodo de formación ganando unos 1.050 euros mensuales", explicó a este periódico Nacho Palau, quien desempeña sus labores en La Zanzonia, una fábrica de embutidos y otros elaborados cárnicos y vegetales. "Estoy trabajando como cualquier otra persona para sacar a mis hijos adelante. No estoy haciendo nada excepcional ni ninguna cosa extraordinaria. Solo me estoy ganando la vida", añadió.

Ahora, además de sus labores, Nacho está retomando su afición por la música, de la que no se tenía ningún conocimiento público, debido a su característica discreción. Según uno de sus amigos con los que aparece en su última instantánea, el escultor ha hecho "dos temazos", cuyo resultado se podría mostrar pronto.

Lucha por sus hijos

A pesar de la resolución del juez del pasado mes de octubre, y tal y detalló en un comunicado, Nacho, que reclamada justicia desde hace dos años, no va a rendirse y recurrirá la sentencia para seguir luchando por el bienestar de sus cuatro hijos. Aunque este primer golpe judicial expresaba que existe un régimen de visitas entre los menores, el de Chelva no está cien por cien convencido y continuará batallando para que los menores puedan vivir juntos.

Por el momento, Miguel Bosé ha ganado la primera batalla y mantiene su postura de seguir únicamente a cargo de sus dos vástagos biológicos. No cede ante las peticiones de Palau pese a que el valenciano está dispuesto a llegar a un acuerdo para que los cuatro hermanos vivan juntos. Eso sí, sería fuera de México, un país que por su distancia con España considera inviable.

Mientras Palau retoma sus aficiones y continúa con su inseparable lucha, Miguel Bosé preocupa a sus seguidores por su estado de salud. Recientemente, el reportero Álex Rodríguez de Telemundo explicó en conexión con el programa Juntos de Telemadrid, que en Pequeños Gigantes, el último espacio televisivo que hizo el cantante en Estados Unidos y donde ejerció de jurado, se le dificultaba hablar y caminar. "No podía hablar, era una persona que tenía incluso dificultades para moverse, la situación era bastante grave, se le veía en un estado bastante degenerativo. Obviamente ahí fue cuando saltaron todas las alarmas", comentó.

