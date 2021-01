Quién es Malbert, el exitoso youtuber al que ha 'plagiado' Miguel Frigenti

La polémica por las joyas de Anabel Pantoja (34 años) y Belén Esteban (47) continúa. Este martes, durante la emisión de Sálvame, se abrió un nuevo capítulo en esta batalla que sigue dando que hablar. El colaborador Miguel Frigenti (32) aseguró que las piezas de la prima de Kiko Rivera (36) están a la venta en AliExpress por un precio más bajo. Se trataba de una información que ya ha había presentado en Influheces, la nueva sección semanal que tiene en su perfil de Instagram y que supuestamente ha copiado a Malbert, un exitoso youtuber con más de 400.000 suscriptores en su canal.

"Las joyas que Anabel vende a precio Cartier no son únicas en el mercado", dijo Frigenti, quien aseguró haber encontrado piezas exactamente iguales a las de la línea que promociona la colaboradora. "Mismo material, mismo diseño, pero a precios muy diferentes", afirmó. En su defensa, la sobrina de Isabel Pantoja (64) explicó que se trataba de un plagio por parte de la empresa asiática. Además, acusó a su compañero de haber copiado al exitoso de youtuber con su última sección en Instagram.

"Por cierto, me han dicho que no eres original y que has plagiado a alguien que ya hacía esas cosas antes", adelantó Gema López (49) durante la pelea entre Frigenti y Anabel, quien acto seguido contestó: "A Malbert, el mejor youtuber que hay ahora mismo en España". ¿Pero quién es este chico?

Malbert es un diseñador gráfico que ha ganado reconocimiento en nuestro país por su canal en Youtube y su labor en Instagram, donde suma 381.000 seguidores y se describe como "intenso". En su contenido en redes cuenta con una sección llamada Influmierders, dedicada al trabajo que hacen los influencers y a la que dio inicio hace un buen tiempo. Esta, de hecho, es la que presuntamente ha copiado Miguel Frigenti para "desenmascarar" a Anabel Pantoja y a otros profesionales de laa web 2.0. El youtuber, incluso, no ha dudado en expresarse al respecto a través de sus stories.

"Para quien no sepa qué pasó hace dos semanas es que Miguel Frigenti sacó una sección igual a la que llevaba yo haciendo más de dos años, hasta con el mismo nombre", escribió este martes Malbert, junto a una publicación en la que el colaborador de Sálvame daba a conocer su nuevo proyecto. "Luego 'se enteró' y cambió el nombre", añadió el youtuber en un siguiente story junto a un mensaje que en su momento le envió el televisivo en señal de disculpas. "Hola. Me he enterado hoy de todo y te prometo que ha sido pura casualidad. De cara a próximos vídeos el nombre será cambiado, un abrazo", explicó.

En sus redes sociales, Malbert también se ha pronunciado sobre una práctica que mantuvo hace un tiempo el colaborador de Sálvame y que ahora critica a Anabel Pantoja."Pero Miguel Frigenti, ¿no eras tú el que decía que los influencers que hacían este tipo de colaboraciones eran unos mentirosos? ¿Qué hacías con ese producto que también estaba el AliExpress?", se preguntaba de forma irónica el youtuber, haciendo alusión a un estimulador muscular que promocionó el televisivo.

Sobre esto también se ha pronunciado Amor Romeira (31) en sus stories, donde ha defendido el trabajo del youtuber. "La Malbert ha destapado la falsa moral de Miguel Frigenti, demostrando que le plagia y que encima critica lo que él ha hecho".

Además de su canal en Youtube y su cuenta en Instagram -donde tiene seguidores como Nagore Robles (37), Alexia Rivas (27) y Noemí Salazar (29)- Malbert tiene un libro a la venta en Amazon y titulado No insultes gilipollas (Plan B). "Vas a encontrar muchas historias llenas de ansiedad, dolor y secretos, esa cara oculta que hay detrás de las redes sociales de alguien a quien señalan constantemente. Pero detrás de todas estas historias también hay una lección que necesitaba aprender, aunque fuese a base de insultos y amenazas. Quizás no hayan sido las mejores formas, pero, gracias a ello, hoy me hacen ser quien soy", explica el autor sobre el texto, cuyo precio es de 16,05 euros.

