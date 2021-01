¿Por qué está enfadada Belén Esteban con Anabel Pantoja?

Noticias relacionadas 7 días de ‘Sálvame’, la estrategia que explica el mal actual de Telecinco

La pasada semana, Belén Esteban entraba en Sálvame en una conexión vía Skype para hablar de una lesión que le impedía estar con sus compañeros en las instalaciones en Telecinco. Una intervención que destapó que las cosas entre ella y Anabel Pantoja no estaban bien, pues la sobrina de la tonadillera guardó silencio y se le cambió la cara al ver a la de San Blas.

Sin querer entrar en detalles, Belén dejó caer que las cosas entre ambas se habían estropeado. "No quiero mentiros, estamos así por algo que a mí no me ha sentado bien y que creo que debo de hablar con ella cuando yo crea conveniente", señaló Belén.

"He llamado para contar lo que me ha pasado y de lo demás no voy a hablar. Primero, porque estoy de baja y porque no tengo nada de qué hablar, cuando vuelva a la tele yo os hablo de lo que os dé la gana”, aseguró..

Este lunes Belén ya estaba de vuelta en el plató, y entonces no tuvo problemas en explicar lo que ha pasado entre ella y la influencer sevillana, que ya había reconocido que el distanciamiento entre las dos había sido por su culpa..

Tal como se venía especulando, todo ha tenido que ver con una nueva línea de joyas que acaba de sacar Belén Esteban, un negocio en el que Anabel lleva años involucrada. Según explicaron, el mismo día que Belén lanzaba la primera publicación sobre sus joyas en redes sociales, Anabel hacía lo mismo compartiendo hasta seis fotos de su colección.

El problema vino cuando Anabel llamó al equipo de Belén Esteban porque veía amenazado su negocio. "¿Qué hacéis haciendo una campaña con Belén Esteban? ¿No os dais cuenta que me va a quitar toda la clientela?’ Y eso a mí me mata, yo nunca hubiera hecho eso” habría dicho la antaño participante de Supervivientes y Gran Hermano VIP..

Belén Esteban se enteró de esta conversación de boca de su propio equipo, y apuntó que Anabel desconocía que su enfado venía por esta información. "Se cree que es por lo de las fotos", comentó Esteban, añadiendo que Anabel estaría molesta porque ella no le ha pedido consejo a la hora de hacer una campaña en redes sociales.

"¿De qué me vas a aconsejar?", preguntaba. "Si ella hace eso por una línea de joyas... no sé", reflexionaba Belén, quien está "defraudada" por el comportamiento de Anabel..

Los compañeros pronto se mojaron sobre el tema y Mila Ximénez tildó de "rastrero" el comportamiento de Anabel. "Yo no le volvería a hablar", comentaba. Kiko Matamoros, por su parte, invitaba a Belén a ser más cuidadosa con la gente que tiene cerca. "Lo de que abra los ojos me lo ha dicho mi marido", confesaba Esteban, dando la razón a Matamoros.