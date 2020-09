Yolanda Ramos, 20 días ingresada por la Covid en Isla Mauricio

Yolanda Ramos (52 años) vuelve a respirar aliviada. La actriz ha hecho frente a una de las situaciones más difíciles de su vida tras ser ingresada en Isla Mauricio a consecuencia de contraer el virus de la Covid. Después de casi un mes hospitalizada en un centro del archipiélago africano, donde se encontraba por asuntos de trabajo, la catalana ha comunicado a través de Instagram que ha sido dada de alta. Un momento cargado de emoción y júbilo que ha querido compartir con sus seguidores en las redes sociales.

"Ayer, después de 20 días, me dieron el alta. Gracias, gracias por todo vuestro cariño y apoyo. No lo olvidaré jamás", decía la premiada cómica en un texto que acompañaba a una imagen donde se podía ver una sudadera colgada en la sala de un centro médico. Prenda que lleva impresa una ilustración del producto 'Divacel', artículo ficticio que el personaje que interpreta en la serie Paquita Salas, 'Noemí Argüelles', vende de manera fraudulenta y que se ha convertido en uno de los gags favoritos de los fans de la serie de Los Javis. Una muestra más de que el sentido del humor no la ha abandonado ni en las peores circunstancias.

Ha sido Samanta Villar (45) la persona que ha revelado públicamente lo que le estaba sucediendo a la artista, ya que esta ha sido la protagonista invitada de su último programa. "A Yolanda Ramos le encantaría ver Samanta y la vida de, pero está con Covid en Isla Mauricio, donde rodaba. El protocolo del país está siendo duro, las condiciones hospitalarias sorprendentes, sin poder salir del hospital a pesar de ser asintomática, y el trato difícil de entender", escribía la periodista en sus redes sociales hace escasos dos días. Una realidad muy dura en la que la actriz se ha visto inmersa mientras trabajaba.

Si bien es cierto que las circunstancias no parecen haber sido las mejores, parece que la fuerza de Yolanda Ramos ha hecho que esta situación haya podido ser más llevadera. Hecho que Samanta también ha querido reflejar en su publicación de Instagram: "Resiste. Y conociéndola, cuando salga de esta, tendrá material de primera para sus personajes. Love you Yolanda. Cuídate mucho, linda", terminaba diciendo la presentadora en un post acompañado de una imagen en la que aparecen ambas durante la grabación del ya citado programa.

Por el momento se desconoce cuándo Yolanda Ramos podrá de nuevo rumbo a España. Regreso que, sin lugar a dudas, será el más especial de su vida, dadas las vivencias que ha experimentado en los últimos días.

Una historia complicada que parece haber acabado en final feliz y que, como dice Villar, seguramente se convierta próximamente en fuente de inspiración para que la catalana de vida a esos personajes con los que tanto hace reír al público. Una sociedad ávida de carcajadas a consecuencia de los terribles momentos que acontecen.

