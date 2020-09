Helena Resano narra su drama familiar con la Covid-19

Helena Resano (46 años), la presentadora de laSexta Noticias en su versión de mediodía, está pasando uno de los momentos más complicados de su vida como consecuencia de la Covid-19. Tanto ella como cuatro miembros de su familia han dado positivo por coronavirus y la comunicadora no ha dudado en narrar este drama familiar, en sus propias palabras, en el espacio Más vale tarde, de Atresmedia. Resano volvía a finales de agosto a su puesto de trabajo, pero tan solo estuvo "tres informativos y confinados".

En estos momentos, la periodista se encuentra en casa guardando cuarentena, como marcan las medidas de protocolo de la cadena. Han pasado las dos semanas de rigor, pero ella persiste en su encierro, sobre todo por su hija, que lo ha pasado francamente mal en este proceso. Así lo ha contado la propia Helena: "Acababa de cumplir 18 años y estuvo francamente mal. Con fiebre muy alta y apenas se podía mover. La teníamos que mover entre mi marido y yo, y también bañarla. Se dormía constantemente y tenía muchos dolores. Afortunadamente, tengo un hermano médico y amigos que nos iban guiando un poco por teléfono, pero hubo un momento en el que pensamos que no iba a remontar".

Resano durante su confesión en 'Más vale tarde'. Atresmedia

En su confesión en el programa de Mamen Mendizábal (44), Resano explica el proceso que vivió junto a su hija: "Al tercer día le empezó a bajar la fiebre y a recuperar fuerzas. Con 18 años estuvo muy mal. Era una niña sana, sin patologías ni nada". En este punto del relato, la presentadora no duda en poner en tela de juicio la Sanidad Pública al explicar el "larguísimo" proceso que tanto ella como su familia tuvieron que soportar para ponerse en comunicación con los médicos pertinentes.

"Para un periodista no hay una cosa peor que vivir la noticia que tú estás contando diariamente. Y esto es lo que nos ha pasado", sostiene. Un lunes, de repente, su hija comienza a manifestar síntomas, parecidos a "un catarro o unas anginas". Asustados, Helena y su marido se desplazan a un ambulatorio, donde "nos riñen porque dicen que por unas anginas no tenemos que llevarla, pero inmediatamente le hacen la PCR". En medio de ese caos, cuenta ella, se pone en contacto con Atresmedia para informar de su situación y, rápidamente, se le practica una PCR: es positiva asintomática.

Acto seguido, la familia se confina a la espera de los resultados que arrojen la situación de su hija. "Y en esos cinco días nadie se pone en contacto con nosotros. No sabemos nada, no hay un rastreador y, por supuesto, tampoco se pone en marcha el rastreo de las otras dos personas que viven en este núcleo familiar", ha denunciado Resano, explicando que finalmente se la informa, aunque tarde, de que su hija ha dado positivo. Ante esto, su marido y su otro hijo pequeño se someten también a la prueba, cuyos resultados no conocen hasta pasados ocho días. Otra gran decepción para Helena, en la que pone el foco: "No hubo un rastreo ni una llamada de un rastreador, solo dos llamadas de nuestra médico de cabecera".

Y nuestro caso no ha sido un caso aislado. Faltan rastreadores, falta inmediatez a la hora de conocer resultados. https://t.co/wvZqRYktwI — Helena Resano (@helenaresano) September 16, 2020

En palabras de la presentadora, los centros de salud "están colapsados, no dan abasto. Están haciendo miles de horas, pero vives y compruebas que todo es trabajo y todo ese desgaste de personal y de medios no está sirviendo para nada" por la falta de rastreadores. Ella es una mujer con suerte, como explica en el programa de Mamen, ya que Atresmedia pudo hacerle la PCR con celeridad y confinarse, además de "avisar a nuestros propios contactos".

Sea como fuere, Helena lleva encerrada en casa desde el 31 de agosto. Su marido y su hijo pequeño ya están desconfinados desde este pasado miércoles. "En mi caso tengo que aguantar un poco más, porque, afortunadamente también, el protocolo de nuestra empresa es más estricto y nos piden una serie de pruebas para protegernos a todos en Atresmedia", explicó. Ya tiene anticuerpos, "pero la PCR sigue dando positivo, así que de momento me quedan unos cuantos días para volver a estar por ahí con todos vosotros".

[Más información: Muere el padre de la periodista Helena Resano: "Adiós, papá. Gracias por quererme tanto"]