Primeras palabras de Ricardo Arranz, viudo de la condesa de Villapadierna: "No tengo miedo"

"Sin miedo a nada". Así se enfrenta al banquillo este martes 7 de julio Ricardo Arranz (70 años), conde de Villapadierna y viudo de la aristócrata Alicia Padierna. En una entrevista exclusiva a JALEOS, el empresario, que comparecerá en la Audiencia Provincial de Málaga acusado de un presunto delito de coacciones por el que se enfrenta a la petición fiscal de dos años de prisión, declara a este medio lo siguiente: "Se han montado una película en torno a mí que nada tiene que ver con la realidad. De todo lo que dicen, solo se desprenden falsedades y hemos tenido como testigo a un notario que certifica nuestro buen hacer en estas acciones".

Los hechos por los que acusan al empresario se remontan al mes de abril de 2014, cuando Ricardo Arranz impidió la entrada a los hoteles Villa Padierna en Marbella y Villa Padierna Thermas en Carratraca al personal de BDB Wellness que desarrollaba, en régimen de exclusividad, sus servicios de Medical Wellness, bajo un contrato de cesión de uso de espacios comerciales.

En el relato que hace el empresario a este periódico precisa que: "Alicia, mi mujer, que siempre quería hacer el bien a los demás, dio a trabajo en el spa a una familiar de Carmen Navarro sin cobrarle nada. Al año de estar trabajando ella allí, llegó su pareja, el que ahora me ha denunciado. Ángel Domènech apareció por el hotel vendiéndome la burra de que él me iba a ayudar mucho, que conocía a todos los directores de medios de comunicación y que podíamos trabajar juntos. Llegamos a un acuerdo y le hicimos un contrato de administración de servicios. Hasta ahí bien, pero poco a poco nos íbamos enterando de que le iba diciendo a los clientes del spa que era obligatorio pagar en cash. Cosa que no era cierta, pero de esa manera yo así no sabía ni lo que facturaba. Se lo llevaba todo en B. Además de sacar la maquinaria fuera de las instalaciones. Esto fue así, hasta que el director del hotel les corta la administración de servicios por estas irregularidades".

Pero según la acusación particular, Arranz cambió las cerraduras de las puertas de acceso de los locales que tenía arrendados y retuvo "por la fuerza" los bienes, ordenadores, mercaderías, maquinaria e instalaciones que se encontraban en su interior. Por ello, también se le solicita que sea condenado por apropiación indebida, delito por el que se solicitan otros cuatro años de cárcel. En el escrito judicial explican que Arranz tomó todo ello por la fuerza, cuatro años antes del vencimiento del contrato.



"El spa hecho una porquería"

Ricardo Arranz mantiene que se vio obligado a rescindir el contrato con BDB por las quejas que recibía de clientes a los que, supuestamente, se exigía pagar en efectivo, "para burlar la fiscalización del hotel" y también por el incumplimiento de horarios. "Había días que ni aparecían. La mujer un día me vino llorando diciéndome: 'don Ricardo, por favor, que yo le voy a ir pagando todo, no me deje fuera'. Y Alicia, que era un ángel, volvió a admitirla. Pero llegó semana Santa y otra vez me llamó el director del hotel diciendo que ni Ángel, ni la mujer aparecen por ningún lado, que el spa estaba hecho una porquería y que incumplían totalmente la prestación de servicios que les habíamos dado. Así que el sábado santo, mandé un notario a que le diera un acta a este señor diciendo que les rescindiera los servicios. El mismo notario comprobó in situ como allí nadie abrió las instalaciones ese día.

Y continúa: "Fue entonces cuando Ángel Domènech me llama totalmente enfadado y me dice que no nos va a pagar los 175.000 euros que nos debía. Llegados a este punto, le ponemos nosotros una querella de apropiación indebida y él al verlo, nos pone una por coacciones que es por lo que me juzgan este martes. Esa es toda la historia y ahora el que está imputado soy yo".

Según Ricardo Arranz, el denunciante estuvo trabajando un año en el hotel en condición de prestación de servicios: "Lo cogí por lastima y porque mi mujer se apiadó de su pareja y ahora se ha dedicado a ir difamando el nombre de nuestra familia por donde quiere".

El empresario explica que los hechos son del año 2014: "Han pasado muchos años. Es vergonzoso que me acuse de coacciones por haber echado a una persona que está prestando servicios en tu hotel y lo certifica un notario. ¿Qué coacciones hay si hay delante un notario? Él dio suspensión de pagos y dice que eso es consecuencia de que le echáramos. Han montado una película sin lógica. Es como lo de los okupas ahora, que se te meten en tu casa y no los puedes echar".



Lejos de los focos desde la muerte de Alicia

Ricardo Arranz se ha mantenido alejado de los focos desde el fallecimiento de su esposa. A su lado trabajan sus hijos mayores: "Alicia me los dejó de ayudantes y son dos niños estupendos que me ayudan mucho. Yo quería que trabajaran fuera pero aquí están al pie del cañón. El mayor pasó el confinamiento en el campo, pero ahora no se separa de mí, siempre ayudándome".

Ricardo y Alejandro siempre están al lado de su padre, al que apoyan en todos sus negocios. Por todos es sabido la amistad que une a los herederos de Alicia Villapadierna con el sobrino del rey Felipe VI (52), Felipe Froilán de Marichalar (21) asiduo visitante de Marbella, y que trabó una amistad tan profunda con los Arranz.

Pipe, como cariñosamente le llaman sus amigos, estuvo con ellos en Marbella el día del fallecimiento de la condesa para darles consuelo, aunque se protegió de la prensa y no quiso aparecer en la iglesia de la Encarnación donde fue el funeral. En la actualidad, Ricardo Arranz tiene alquilado el hotel Villa Padierna al grupo Anantara: "Ahora abren otro de esta misma firma en Portugal", informa el empresario.

Su hotel, considerado uno de los mejores de España, se hizo famoso cuando Michelle Obama (56) lo escogió para su estancia en España siendo aún primera dama de Estados Unidos y su marido, Barack Obama (58), el presidente del Gobierno del país. En estos momentos su joya de la corona es el Hotel Four Seasons en Marbella: "Que hemos terminado justo la semana pasada, con todos los flecos que nos quedaban y seguramente en agosto daremos una fiesta en sus terrenos para presentarlo".

