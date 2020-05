Los verdaderos motivos de la ruptura entre Merche y Arturo Requejo tras siete años juntos

La noticia de la ruptura sentimental entre la cantante Merche Trujillo (45 años) y el exconcursante de Gran Hermano 11 Arturo Requejo (43) ha marcado la actualidad informativa del fin de semana en el universo del corazón. Pudiera parecer que se trata de un asunto independiente, nuevo y fresco más allá del ya célebre caso Merlos Place. Sin embargo, no es más que un subtema dentro del gran entramado de la cuarentena protagonizado por Alfonso Merlos (41), Marta López (46) y Alexia Rivas (27).

La información de la separación entre la gaditana y el de Irún se ha conocido precisamente por el testimonio del vasco en el que desvelaba que había mantenido una serie de puntuales encuentros recientes con la reportera de Socialité. Pero, ¿cuáles han sido los verdaderos motivos de la separación entre Merche y Arturo?

JALEOS ha intentado ponerse en contacto con los principales afectados de esta historia pero ambos han declinado hacer declaraciones relativas a lo que consideran la historia de amor más importante de sus vidas. No obstante, fuentes del entorno de la artista y el excolaborador que conocen muy bien a ambos han desvelado las causas por las que lo suyo se ha roto para siempre.

Arturo Requejo y Merche tras hacer la compra juntos. Gtres

"Arturo y Merche han durado siete años pero ambos tienen claro hoy en día que su relación realmente podría haberse terminado a los dos años. En los últimos tiempos todo eran discusiones, había mucha tensión en la casa y no se llevaban bien", comienza relatando esta fuente. "Ellos vivían juntos en una especie de finca que está entre Madrid y Guadalajara y la ruptura real fue en enero. No sabían bien cómo hacerlo porque lo más importante para los dos en aquel momento era el colegio de la niña de ella, Ambika. Al final, no hubo más remedio que romper. Aquello ya era insostenible", continúan relatando estas mismas personas que han vivido de cerca su relación.

Otra fuente diferente consultada por este medio ha revelado que las intenciones de Arturo no son otras que las de "lucrarse" con todo este asunto -tanto el de su ruptura como el de Alexia Rivas-. "Él quería urdir un plan y estaba buscando la posibilidad de hacerse una revista o un Deluxe para contar su ruptura con Merche. Además, a mucha gente le ha dibujado una cara desconocida de Merche. Arturo habla de ella como una mujer que siempre está triste y con la que no tenía vida íntima", sentencia esta persona.

La cantante Merche Trujillo y su expareja, Arturo Requejo, se conocieron en el año 2013 durante una fiesta organizada por Kiko Rivera (36). En el sexto aniversario de su relación, el que fuera compañero de edición de Nagore Robles (37) en GH hablaba así de Merche: "Se enamoró locamente… y tímido yo, no le pedí salir hasta el 11 de abril". Desde entonces, ambos se convirtieron en inseparables y se postularon como una de las parejas más sólidas y longevas del panorama nacional. La gaditana jugó un papel fundamental en la retirada de Requejo del mundo mediático.

Especialmente, del sector de la televisión donde Arturo se movía, muy alejado de todo lo vinculado a la música y al arte, donde Merche posee desde el principio de su carrera un determinado prestigio. Según él mismo contó, recibió muchos comentarios negativos cuando comenzó su romance: "La gente intentaba envenenar en las redes y nosotros queríamos tener la vida más tranquila posible. Decidí dedicarme a ella y a mi familia para estar más tranquilo".

Merche Trujillo y Arturo Requejo.

En febrero de 2014, poco después de empezar juntos su proyecto más personal, Merche adoptó una niña de la india llamada Ambika. Tras seis años de espera y burocracia, la de Cádiz por fin tenía entre sus brazos a su pequeña, que ahora ya tiene casi 10 años. "Me encantan los niños y yo soy de una familia humilde y quiero ayudar a los demás. No me importa de dónde sea ni la edad. Mi madre me está apoyando muchísimo. Yo de niña decía que quería tener un orfanato y ayudar a los niños sin hogar. Esa idea es imposible pero ahora sé que puedo aportar mi granito de arena", comentaba la artista en su momento.

Ahora Arturo Requejo y Merche Trujillo se han separado no solo emocionalmente sino también en sus redes sociales. Ambos se han dejado de seguir en sus relativas cuentas de Instagram y la autora de Distancia se encuentra "muy decepcionada" por las formas en Requejo ha vuelto a la palestra televisiva. Este diario también ha podido confirmar el interés del de Irún por seguir viendo a la hija de Merche, a la que ha criado como a suya a la que quiere como propia.

