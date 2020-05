Merche y Arturo Requejo rompen su relación tras siete años

Nadie se esperaba este sábado que en el programa Viva la vida se iba a descubrir la ruptura de una de las parejas más sólidas del panorama nacional: la formada por la cantante Merche (45 años) y el concursante de Gran Hermano Arturo Requejo. Desde que se conocieron en 2013, ambos habían formado una familia con Ambika, la hija que adoptó la cantante y para la que Requejo ha sido como un padre. Sin embargo, la pareja ha roto su relación, tal y como ha informado el espacio presentado por Emma García (46).

En realidad, Merche y Arturo decidieron tomar caminos separados el pasado mes de enero, aunque han seguido conviviendo. Ha sido ahora cuando se ha conocido la ruptura. El motivo de esta revelación no es otro que la trama televisiva del momento: el Merlos Place y ese triángulo sentimental conformado por Alfonso Merlos (41), Marta López (46) y Alexia Rivas (27). Este sábado arrancaba el programa con la noticia de que Alexia Rivas, supuestamente, había estado viéndose en los últimos meses con una persona al mismo tiempo que comenzaba su historia con Merlos. Y la identidad de esa persona no es otra que Requejo.

Merche y Arturo en una imagen de archivo. Gtres

De este modo se ha descubierto que él y Merche rompían su relación a comienzos de año. Una ruptura que se ha desvelado involuntariamente, porque ninguna de las partes la había anunciado. Bien es cierto que aunque Requejo feche la ruptura en el mes de enero, en marzo Merche concede una entrevista a la revista Diez Minutos donde da a entender que continúan, e incluso aborda cuestiones como el casamiento: "Nunca ha estado en mis planes, nunca he querido casarme con nadie y con Arturo tampoco".

Sea como fuere, tras romper con Merche, ha narrado Arturo, comienza su flirteo con Rivas. Lo suyo dura "de mediados de febrero a mediados de marzo", como detalla el exconcursante hasta que comienzan las excusas por parte de Alexia, se distancian y aparece el famoso vídeo que todo lo cambia. "Cuando veo a una caminando por ahí atrás, digo 'huy, esa silueta me suena un montón', le escribo y le digo 'no me digas que eres tú'. Me dice 'que no te parezca fuerte porque yo estoy con Alfonso súper bien'", ha asegurado Requejo en Viva la vida.

Arturo Requejo hablando en 'Viva la vida' sobre Alexia Rivas. Mediaset

Además, ha desvelado que en este tiempo él y Alexia se han visto hasta en cinco ocasiones, y siempre en casa de la reportera de Socialité. Sostiene que empezaron a hablarse el pasado 2 de febrero, pero que no se vieron hasta el 14, día de San Valentín, cuando tuvieron su primera cita: "Ella hablaba de amor y tal, pero era un juego que me hacía gracia. Ella sabe manejar al que acaba de salir de una relación, pero noté cosas raras".

En un punto del relato, Arturo asegura que, pese a que Alexia sabía que nadie podía verlos juntos en la calle puesto que su relación con Merche seguía en pie de cara a la galería, ella insistía en tomar algo. "Se le notaba que quería salir para ver si nos pillaban", ha afirmado. Su último contacto fue en marzo, cuando él regresó de un viaje a Barcelona y le dijo de quedar. Sin embargo, en vez de decirle que no, Alexia Rivas le dijo que pensaba que tenía coronavirus: "Pero seguramente ya estaba en casa de Merlos". Para Arturo no hay duda: "Quiere ser famosa sin exponerse demasiado".

Su amor por Merche

Merche y Arturo Requejo se conocieron en el año 2013 durante una fiesta organizado por Kiko Rivera (36). "Se enamoró locamente… y tímido yo, no le pedí salir hasta 11 de abril", aseguró el excocursante de Gran Hermano cuando celebraban su sexto aniversario como pareja. Desde entonces, ambos se habían convertido en inseparables y eran una de las parejas más estables del panorama nacional.

La gaditana jugó un papel clave en la retirada de Requejo del mundo mediático. Según él mismo contó, recibió muchos comentarios negativos cuando comenzó su relación con Merche en el año 2013: "La gente intentaba envenenar en las redes y nosotros queríamos tener la vida más tranquila posible. Decidí dedicarme a ella y a mi familia para estar más tranquilo".

