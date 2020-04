Fonsi recuerda a su tío Ángel Nieto: "Ahora más que nunca, te echo de menos"

Fonsi Nieto (41 años) está viviendo uno de sus meses más duros tras haber perdido en poco más de una semana a dos personas muy importantes en su vida: su padre, Alfonso González, y su abuela, Teresa Roldán.

Ante estos duros golpes que ha recibido, complicados todavía más por la difícil situación que se está viviendo ante el confinamiento por el Covid-19, Fonsi ha recordado estos días a otro de sus referentes familiares: su tío Ángel Nieto, quien fallecía en agosto de 2017.

El dj, que acaba de lanzar el tema benéfico We are the Universe para colaborar con Cruz Roja, ha dedicado un sentido homenaje en sus redes a su tío: "Ahora más que nunca te echo de menos, tío... Se nos van los mejores", comenta el expiloto en su perfil de Instagram.

El texto acompaña una fotografía de Fonsi junto a la leyenda del motociclismo. Ambos aparecen tumbados al sol, mientras el sobrino mira con admiración a su tío. Una bonita estampa que ha generado una oleada de comentarios apoyando al dj. Su primo Pablo Nieto (39), su exmujer Ariadne Artiles (38), su amigo Nicolás Vallejo-Nágera (48), el chef Paco Roncero (51), Arancha de Benito (50) y muchos más amigos se han sumado a este homenaje al excampeón de 13 mundiales de motociclismo.

La modelo y nutricionista Ariadne Artiles -que acaba de pasar el COVID-19- también extraña al padre de 'Gelete' y Pablo Nieto: "Cuánto se le echa de menos, siempre con nosotros", comentaba entre corazones y estrellas. El torero Miguel Abellán, por su parte, describía así al expiloto: "Él sí que era un jefazo".

Despedidas

Fonsi ha perdido a su abuela y a su padre en 10 días. Instagram

En los últimos días, Fonsi Nieto se ha refugiado en las redes sociales para expresar sus sentimientos y sentirse arropado por los suyos en una situación complicada como la que está viviendo. Y es que, el pasado 29 de marzo, el expiloto le daba el último adiós a su abuela Teresa, que fallecía a los 102 años: "Buen viaje, abuela. Esta noche se ha ido una parte de mi vida, de mi infancia, de mí… Tú me enseñaste a no rendirme nunca y a ponerte el mundo por montera", escribía.

Tan sólo 10 días después, Fonsi sufría otro duro golpe con el fallecimiento de su padre a causa de una hemorragia intestinal. Una vez más, decidía homenajearle a través de su Instagram: "Buen viaje, papá... Este es mi viejo, un tío al que quería todo el mundo, que no tenía una mala cara para nadie, que me enseñó lo que soy en la vida hoy en día, que aunque te lleves muchos chascos, me enseñaste la lealtad a los amigos y que la familia es sagrada y que gracias a esto soy lo feliz que soy, como a ti te gustaba".

