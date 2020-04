Ana Rosa abandona su programa en pleno directo: el motivo de su ausencia

Ana Rosa Quintana (64 años) ha comenzado su programa este miércoles con serias dificultades para presentar debido a una evidente afonía que ha ido empeorando a lo largo de la mañana. "Tengo que aclarar que es lo de todos los años. Yo tengo alergia y no me he empezado a tomar los antihistamínicos, voy a empezar hoy. Es que soy un desastre", anunciaba ella para tranquilizar a los seguidores.

Sin embargo, a lo largo del transcurso del programa, las secuelas en su voz iban siendo más fuertes y, finalmente, ha cedido su puesto a la colaboradora Ana Terradillos (47) antes de dar paso a publicidad: "Ana, te dejo el puesto", comentaba antes de la pausa.

Esta no es la primera vez que la alergia de Ana Rosa alarma a los espectadores del programa en medio de la pandemia por el coronavirus. El mes pasado, días después de que se decretara en España el estado de alarma, la periodista se veía obligada a dar explicaciones por sus ataques de tos en directo: "Es solo alergia", aclaraba entonces.

Sin embargo, la presentadora asegura conocer bien sus síntomas después de muchos años padeciendo esta dolencia que empeora con la llegada de la primavera, por lo que no le preocupa confundir posibles signos del Covid-19: "Sé que tengo alergia, pero los demás no lo saben y tengo que ir explicándolo continuamente", afirma.

Cobertura del Covid-19

Ana Rosa luce un lazo negro en homenaje a las víctimas del coronavirus. Mediaset

La tarea de Ana Rosa al frente de su programa durante la crisis del coronavirus, aunque no ha estado exenta de polémica por sus críticas al Gobierno, ha sido alabada por muchos de los espectadores que estos días eligen El Programa de AR para informarse sobre la pandemia.

Su constante compromiso para visibilizar el drama humano que supone esta emergencia sanitaria la llevaba a tomar una aplaudida decisión: lucir un lazo negro en reconocimiento del luto por los miles de españoles fallecidos por este virus, explicando así su gesto: "Las víctimas no son números, son personas y dejan atrás una familia y un recuerdo. Este es nuestro homenaje y esperamos que todos ustedes lo recuerden. Intentaremos cada día recordar a estas personas que han dejado un gran hueco en nosotros y que nos han puesto de luto".

