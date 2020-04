Richard Gere y Alejandra Silva, padres de su segundo hijo en común

Richard Gere (70 años) y Alejandra Silva (37) acaban de convertirse, en secreto, en padres de su segundo hijo en común, que ha nacido recientemente en Nueva York (Estados Unidos).

La llegada del pequeño, cuyo nacimiento ha dado a conocer ¡HOLA!, ha llenado de felicidad a la familia que desde hace varias semanas está recluida en su rancho Pound Ridge (Nueva York) para refugiarse del coronavirus que tan fuertemente está golpeando la Gran Manzana.

Richard Gere y Alejandra Silva están comprometidos en la lucha por los derechos de las personas sin hogar.

El bebé se suma así a Alexander (1), el primer hijo que tuvo la pareja en común en febrero de 2019 y a los hijos que tanto Gere como Silva han tenido de relaciones anteriores. El actor estadounidense ya es padre de Homer James Jigme fruto de su matrimonio con Carey Lowell; mientras que Alejandra es madre de Albert Friedland (7), gracias a su anterior relación con el empresario Govind Friedland.

Tanto Gere como Silva son muy cuidadosos con su vida privada y han tratado de mantener en la más estricta intimidad la llegada de su segundo hijo. La noticia de que la empresaria estaba de nuevo embarazada se conoció a principios de noviembre, de nuevo, por una filtración a los medios. Sin embargo, ninguno de la dos lo llegó a confirmar ni a desmentir.

Este mismo secretismo rodeó la boda de la pareja. En abril de 2018 comenzaron a hacerse públicos unos rumores que señalaban que el intérprete y la publicista española tenían pensado pasar por el altar al mes siguiente en una íntima ceremonia en Washington. Una información sobre la que ellos no se pronunciaron otra vez y hubo que esperar hasta la confirmación en una revista. Finalmente se casaron en mayo en el contexto de una boda civil y posteriormente llevaron a cabo una gran celebración en la que estuvieron rodeados de sus amigos y familiares más cercanos en una ceremonia privada en su rancho de Nueva York.

"Soy el hombre más feliz del universo, ¿cómo podría no serlo? Estoy casado con una bella mujer, lista, sensible, comprometida en la ayuda a las personas, divertida... Alejandra es una gran madre, tiene el toque de un ángel... ¡y también es española! La tierra de Reyes y Reinas, la tierra de Cervantes y Buñuel… ¡Insuperable!", confesó el actor a ¡Hola! el día de su boda.

Unas bonitas palabras que también comparte la española: "No hay un día que Richard no mencione lo importante que soy para él... Es el hombre más humilde, sensible, cariñoso, atento, gracioso, generoso… que he conocido", aseguró hace meses.

A pesar de los 34 años de edad que les separan, desde que Alejandra Silva y Richard Gere comenzaron su relación en el año 2015 no han dejado de estar juntos. Prueba de ello son los diferentes photocalls y eventos, en su mayoría con carácter solidario, en los que se han prodigado desde entonces y el gran tándem que han formado juntos, sobre todo en lo relacionado con su fiel compromiso con la sociedad y con determinadas causas benéficas.

La pareja trabaja en la Fundación RAIS, que fundó Alejandra Silva.

En concreto, la activista española está muy sensibilizada con la causa de las personas sin hogar, que ella misma llegó a experimentar en primera persona. "He dormido en la calle para conocer el problema de los sintecho. No tengo miedo a remangarme y meterme en faena. Si hago algo, doy el cien por cien; si no, prefiero no hacerlo", ha asegurado en más de una ocasión. Para ello ambos trabajan en la Fundación RAIS, una asociación que fundó Alejandra Silva en 1998 para conseguir "que ninguna persona viva en la calle".

A pesar de ser muy celosos con todo lo relacionado con su vida privada, nunca han ocultado sus sentimientos y a lo largo de este tiempo ambos se han regalado dulces palabras de amor en público.

